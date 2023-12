Il concerto di Patti Smith previsto per il 12 dicembre 2023 è stato annullato, con un comunicato che rivela un problema di salute della cantante, dietro alla decisione di cancellare la sua esibizione live in programma poche ore dopo:

Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith in programma oggi 12 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista. I biglietti acquistati su Vivaticket e Ticketone saranno rimborsati direttamente dai rispettivi circuiti entro 5 giorni. Coloro che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria del Teatro Duse possono richiedere il rimborso scrivendo una mail a biglietteria@teatroduse.it. Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione.

La cantante, quindi, è stata costretta a cancellare la data prevista per ieri sera, dando informazioni sul rimborso dei biglietti per un concerto che non verrà recuperato.

Queste le parole di Patti Smith pochi giorni fa, prima del concerto a Siena. Sul suo account Instagram scriveva:

This is

Siena at night.

The mystery of

history, present

tense energy.

Impossible

embraceable

Siena at night.

La scaletta del concerto di Patti Smith

Ecco la scaletta del concerto di Patti Smith. Ecco, a seguire, l’ordine di esecuzione dei brani eseguiti dalla cantante durante il suo tour.

Grateful

Ghost Dance

Guiding Light

Nine

Dancing Barefoot

Beneath the Southern Cross

Happy Xmas (War Is Over)

O Holy Night

Peaceable Kingdom / People Have the Power

Pissing in a River

Because the Night

People Have the Power