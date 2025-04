Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior: tutto su di lei

Quando la fiamma della passione per la musica e per il canto è davvero viva in noi, prima o poi divamperà in tutta la sua potenza. È una forza inarrestabile, che arriva al cuore della gente, e che conquista senza sforzo, nota dopo nota, canzone dopo canzone.

Ed è proprio quanto accaduto a Patrizia Conte, 61 anni, di Taranto, che ha trionfato lo scorso 11 aprile 2025, durante l’ultima puntata di The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici.

Una vita dedicata alla musica, quella di Patrizia, e una lunga esperienza nel campo. Lei stessa ha raccontato a The Voice:«La musica mi ha dato, ma mi ha anche preso tanto. Per stare con lei, ho fatto tanti sacrifici». Ha raccontato che per inseguire il suo sogno, ha dovuto spesso allontanarsi dalla propria città.

Nel mondo della musica c’è chi si esibisce, e chi invece sta dietro le quinte. C’è chi è più timido, nonostante abbia davvero una gran voce, come quella di Patrizia. Conte ha svelato che grazie a The Voice Senior, ha superato il suo timore di «apparire». D’altronde, una voce come la sua, non poteva certo restare nascosta.

Patrizia Conte: vinta la timidezza, il gran trionfo in The Voice Senior

La cantante, vincitrice del talent condotto da Antonella Clerici, è diplomata in Canto al Conservatorio Statale di Musica Paisiello di Taranto.

Nel corso della sua lunga esperienza nel mondo della musica, ha avuto importanti collaborazioni. Essendo timida, si è sempre tenuta lontana dall’apparire in pubblico, finché un chitarrista non la incoraggia a esibirsi alla Festa dell’Unità, a Taranto.

Dal 1991, trasferitasi a Milano, collabora con Tullio De Piscopo, Jimmy Owens, Bobby Durham, e molti altro ancora. Si fa apprezzare moltissimo nel panorama del jazz italiano, grazie alla sue doti canore. Patrizia è anche docente di canto, e tra le alunne avute ci sono state anche Paola & Chiara, Roberta Faccani, Bianca Atzei.

Sulla musica, aveva detto in un’intervista:«Quando canto mi sento a casa mia…Mi piacerebbe lasciare un segno, musicalmente parlando, perché la vita mi fa paura. Mi fa paura la morte, e mi fa paura essere dimenticata. Vincere The Voice per me sarebbe avere la consapevolezza di aver lasciato un piccolo ma grandissimo segno, per me».

Così aveva detto, poco prima di essere incoronata vincitrice della quinta edizione del programma. Dopo la vittoria, il suo coach Gigi D’Alessio ha così commentato:«Te lo sei meritato». La cantante, si è detta felicissima per questo traguardo:«Sono strafelice. Non ho mai vinto niente nella vita».

E ora, per Patrizia, si spalancano nuove porte, nuove interessanti opportunità. La cantante, infatti, potrà pubblicare un brano inedito, con la casa discografica Warner Music Italia.