Ornella Vanoni e Gino Paoli, un amore forte e contrastato. Che cosa li ha divisi.

Passione, scandalo e un addio doloroso: cosa ha davvero diviso Ornella Vanoni e Gino Paoli

Due grandissimi artisti che con le loro canzoni e le loro lunghissime carriere hanno lasciato il segno. Lei una delle voci più eleganti di tutto il vasto mondo delle sette note italiano, lui uno dei massimi esponenti del cantautorato. Se da un lato si piange per la recente scomparsa, la carismatica Ornella Vanoni, dall’altro si rivolge alla mente a quell’uomo che in vita l’ha amata tanto, pur non potendo mai davvero vivere alla luce del sole il loro amore. E adesso Gino Paoli, rimasto senza di lei, ha il cuore spezzato in mille pezzi.

I due si conobbero negli Anni Sessanta. All’epoca incidevano entrambi dischi per la storica casa discografia Ricordi ma il loro amore non fu un colpo di fulmine. Difatti i due sia avvicinarono pian piano. Apparentemente si mostravano molto diversi: lei nata in una famiglia borghese della Milano Bene cercava nella Musica uno strumento per differenziarsi grazie al suo desiderio di indipendenza sotto ogni punto di vista, lui ben più introverso e romantico. Un autentico poeta che è riuscito ad arrivare al cuore di lei grazie proprio a questa sua acuta sensibilità.

Insieme donarono al grande pubblico meravigliosi brani, intessendo collaborazioni prestigiose, che ancora oggi fanno sognare ad occhi aperti. Esemplare in questa direzione fu la stesura del brano Senza Fine, che Paoli scrisse nel 1961 appositamente per Ornella. Un’autentica dichiarazione d’amore che è entrata di diritto nella Storia della Musica Italiana. Tuttavia ciò che attrasse maggiormente l’Opinione Pubblica, fu il fatto che fra di loro fosse scoppiata la passione. Ciò fece scandalo dal momento che lui era un uomo sposato, con tanto di prole.

Ornella Vanoni e Gino Paoli, perché finì il loro amore

Nonostante ciò il loro amore perdurò per molto tempo. In seguito Ornella dichiarò di aver anche perso un figlio aspettato dal proprio Gino. Lei divenne poi mamma del suo unico figlio, Cristiano, frutto della sua unione con il marito e noto impresario Lucio Ardenzi. Tuttavia la creatura nacque quando i suoi genitori erano già separati.

In ogni caso, ciò che divise dal punto di vista sentimentale i due artisti fu la richiesta di Anna Fabbri, allora moglie di Gino, fatta alla stessa Vanoni, di lasciare il marito, stanca dello scandalo e timorosa del fatto che lui potesse lasciarla. A quel punto la cantante milanese, sebbene a malincuore, decise di allontanarsi dall’uomo che tanto amava. I due, con il trascorrere del tempo, riuscirono a tramutare quel grande amore in affetto sincero e profondo che è perdurato fino alla scomparsa da questo mondo di Ornella.