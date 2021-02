Questa sera, su Rai Uno, andrà in onda “Parlami d’amore“, un programma condotto da Paolo Conticini e Veronica Pivetti, primo appuntamento del ciclo “A grande richiesta“, dedicato all’intrattenimento. In questa puntata, a poche ore da San Valentino, si ascolteranno le canzoni d’amore più belle e romantiche, interpretate da grandi nomi della musica italiana.

Tra gli ospiti: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere e Karima.

Il programma viene descritto come

Una serata di emozioni e bellezza, di ricordi e palpitazioni per celebrare l’amore in tutte le sue forme, anche quelle al momento congelate, ma che mai potranno essere spente.

Queste le parole di Veronica Pivetti alla conferenza stampa di presentazione dello show:

Questo è il mio secondo varietà dopo Sanremo, ho fatto anche Sanremo Top che nessuno, però, si ricorda, si sta parlando di tantissimi anni fa. Questo, per me, è un grandissimo ritorno. Questa rete è casa mia anche se ho fatto piacevolissime incursioni su Rai 3: colpa di Coletta, prendetevela con lui! Abbiamo un bellissimo rapporto. Io sono una grande amante del varietà. Mi diverto molto, anche solo a fare le prove. Se partecipi emotivamente al prodotto che stai costruendo, tutto questo arriva al pubblico. Conticini vuole passare San Valentino con me? Ecco, lo sapevo… Devo tenerlo a bada! Io e Paolo siamo i fidanzati storici di Rai 1: chi meglio di noi può parlare d’amore in tutte le sue sfumature… Questo è il mio secondo varietà dopo Sanremo, ho fatto anche Sanremo Top che nessuno, però, si ricorda, si sta parlando di tantissimi anni fa. Questo, per me, è un grandissimo ritorno. Questa rete è casa mia anche se ho fatto piacevolissime incursioni su Rai 3: colpa di Coletta, prendetevela con lui! Abbiamo un bellissimo rapporto. Io sono una grande amante del varietà. Mi diverto molto, anche solo a fare le prove. Se partecipi emotivamente al prodotto che stai costruendo, tutto questo arriva al pubblico. Conticini vuole passare San Valentino con me? Ecco, lo sapevo… Devo tenerlo a bada! Io e Paolo siamo i fidanzati storici di Rai 1: chi meglio di noi può parlare d’amore in tutte le sue sfumature…