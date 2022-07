Paolo Nutini si esibirà stasera, 19 luglio 2022, all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, con una tappa del suo “Last night in the bittersweet” tour. La serie di concerti -che include anche diverse date in Europa, da Parigi a Bruxelles, prende il nome dall’omonimo disco del cantautore, uscito il 1 luglio scorso. L’album ha visto la luce a distanza di otto anni dal precedente lavoro, Caustic love, ed è stato anticipato dai singoli Lose it, Through the Echoes, Shine a Light, Pietrified in Love e Acid Eyes.

Last Night In The Bittersweet è prodotto da Paolo Nutini insieme a Dani Castelar e Gavin Fitzjohn.

A seguire, tutte le informazioni sulla tappa a Roma di questa sera, dalle informazioni sui biglietti alla scaletta del concerto.

Paolo Nutini, Roma, 19 luglio 2022, Biglietti

Tutti i biglietti disponibili per il concerto di Paolo Nutini a Roma sono esauriti. Il concerto è ufficialmente sold out.

Paolo Nutini, Roma, 19 luglio 2022, Scaletta concerto

Afterneath

Lose It

Scream (Funk My Life Up)

Acid Eyes

Stranded Words (Interlude)

Radio

Dream a Little Dream of Me

Last Request

Coming Up Easy

Cherry Blossom

Petrified in Love

Jenny Don’t Be Hasty / New Shoes

Pencil Full of Lead

Candy

Everywhere

Through the Echoes

Iron Sky

Shine a Light

Guarda che luna (cover di Fred Buscaglione)

Auditorium Parco della Musica, Roma, Come arrivare

Ecco tutte le informazioni su come arrivare all’Auditorium Parco della Musica a Roma, per assistere al concerto di Paolo Nutini.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.