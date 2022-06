Paolo Nutini: Last Night In The Bittersweet è il nuovo album

A otto anni di distanza dal suo ultimo lavoro di inediti, Caustic Love (primo posto in classifica nel Regno Unito e terzo posto nella classifica Fimi in Italia), Paolo Nutini pubblicherà il suo quarto album, dal titolo Last Night In The Bittersweet, disponibile da domani, venerdì 1° luglio.

L’album è stato anticipato dai singoli Lose it, Through the Echoes, Shine a Light, Pietrified in Love e Acid Eyes.

Last Night In The Bittersweet è un album prodotto da Paolo Nutini insieme a Dani Castelar e Gavin Fitzjohn e le sue sonorità spaziano dal rock classico fino al post-punk, passando per il krautrock tedesco.

Il cantautore scozzese di origine italiane sarà in tour quest’estate e farà tappa anche in Italia per una serie di date. I concerti di Gardone Riviera (BS) (15 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale), Pistoia (16 luglio al Pistoia Blues), Roma (19 luglio alla Cavea), Bologna (20 luglio al Sequoie Music Park), Trani (23 luglio a Piazza Duomo), Caserta (25 luglio al Belvedere di San Leucio), Taormina (27 luglio al Teatro Antico) e Milano (30 settembre al Fabrique) hanno registrato il sold out.

I biglietti sono ancora disponibili per la data di Servigliano (FM), il 22 luglio al Parco della Pace.

Paolo Nutini – Last Night In The Bittersweet: tracklist

1. Afterneath

2. Radio

3. Through The Echoes

4. Acid Eyes

5. Stranded Words (Interlude)

6. Lose It

7. Petrified In Love

8. Everywhere

9. Abigail

10. Children of the Stars

11. Heart Filled Up

12. Shine A Light

13. Desperation

14. Julianne

15. Take Me Take Mine

16. Writer