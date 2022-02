A distanza di una settimana dal film incentrato sulla carriera e sulla vita di Caterina Caselli, ecco tornare su Rai 3 un nuovo appuntamento con la musica e la settima arte: “Paolo Conte, Via con me” di Giorgio Verdelli sarà proposto in prima visione assoluta giovedì 17 febbraio alle 21.20 su Rai 3. La pellicola è descritta come ‘è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti che racconta una grande storia, non soltanto musicale.

È un intreccio di parole, versi e musiche, che fanno parte del nostro immaginario, attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano.

Attraverso le più celebri e amate canzoni di Conte, anche quelle scritte per gli interpreti (da Adriano Celentano ed Enzo Jannacci passando per Jane Birkin, Caterina Caselli e Bruno Lauzi) c’è una grande attenzione anche alle sue passioni di uomo e artista (il jazz, l’enigmistica, la pittura, il diritto, il cinema). Alla base del progetto troviamo una lunga intervista “intima” di Giorgio Verdelli a Paolo Conte, in cui personaggi, canzoni e vicende umane sono raccontati con tenerezza, ironia e charme, accompagnando lo spettatore alla scoperta continua tra il noto e l’inedito, tra le storie, i versi e le canzoni di quello straordinario “altrove” che è il mondo di Conte.

Nella pellicola, oltre alle parole e ai ricordi, un ruolo fondamentale è occupato dalla musica che vede anche spezzoni di concerti in luoghi simbolo come le Terme di Caracalla a Roma, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Olympia di Parigi.

Numerosi anche i ricordi e gli omaggi di amici e colleghi: Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo.

Appuntamento questa sera su Rai3 dalle 21.20 circa.