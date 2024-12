Paolo Benvegnù è morto. Il cantautore aveva appena 59 anni e a dare la triste notizia è stata la famiglia:

Poche ore fa, lunedì 30 dicembre, era stato ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai3 a «Via dei matti n. 0»

L’artista aveva pubblicato “È inutile parlare d’amore” il 12 gennaio 2024 in digitale e il 19 gennaio in CD e Vinile. Questo disco, anticipato dal brano “Canzoni brutte”, aveva seguito la pubblicazione dell’EP “Solo fiori”. Se quest’ultimo era una sorta di raccolta di racconti anticipatori, un cortometraggio possiamo dire, il nuovo album, aveva raccontato Benvegnù, “è un vero e proprio romanzo di formazione, la sceneggiatura di un film che nessuno girerà e di cui nessuno sentiva il bisogno. Ogni atto di costruzione gratuito, del resto, in un mondo intriso di pragmatismo e di volontà di posizione, è un atto inutile. Tutto ciò che non è visto è inutile”.

In un’intervista concessa a Soundsblog a gennaio 2024 ci aveva parlato – riferendosi al disco da poco pubblicato – alla solitudine e al senso di appartenenza, al centro del bisogno del genere umano, racconta.

Penso sia proprio per questo, ci sentiamo tutti molto soli. Allora per non sentirci soli abbiamo bisogno di trovare appartenenza, ha a che vedere con il coincidere con un codice di gruppo, e questo codice di gruppo è avere forza, imporsi, trovare una forza, perché no, sovvertendo i meriti. E ovviamente l’amore è una debolezza, così come il pianto è una debolezza, ma nell’Odissea Ulisse, che è il protagonista dell’Odissea, arriva al quinto capitolo, è la prima cosa che si vede dell’entrata in campo dell’Odissea di Ulisse, è che piange, piange perché è da Calipso e non sa neanche perché piange, se piange perché gli manca la sua terra o i suoi affetti o se piange perché ha bisogno di andare in viaggio. Allora il senso è, per quale motivo dobbiamo sempre pensarci in difetto? Capisci che questa, oltre ad essere una società fondata sul debito, è anche una società fondata sul debito sentimentale, è come se fossimo sempre in colpa. Oppure, al contrario, è come se fossimo sempre presuntuosamente in merito. Capisci che, così come per certi versi c’è sempre stato fino a una cinquantina di anni fa, un equilibrio tra parola e silenzio, adesso c’è sempre rumore. Se prima c’era la naturalezza, l’equilibrio tra la luce del giorno e il buio della notte, non c’è più questa cosa, perché noi siamo sempre attivi, volendo, potenzialmente. Questo, secondo me, fa in modo che non riusciamo più a capire che cosa ci succede dentro. Vediamo tantissimo quello che accade fuori, non riusciamo a tenerlo, e quello che succede dentro non lo sappiamo più. È un gran problema per la società questo.