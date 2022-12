Paola e Chiara tornano in tour nel 2023: la date di Milano e Roma

Era nell’aria da giorni, da quando Amadeus ha annunciato che tra i big in gara a Sanremo 2023 ci saranno anche Paola e Chiara, ma in queste ore è arrivata l’ufficialità che tantissimi fan stavano aspettando: Paola e Chiara non si riuniranno soltanto per il Festival della Musica italiana, ma torneranno anche in tour nel 2023, a 12 anni dal Milleluci Tour del 2011.

Il Per Sempre Tour di Paola e Chiara al momento conta soltanto due date, ma non è escluso che le due artiste, di fronte a due sold out e alla grande richiesta dei fan, decideranno di aggiungere qualche tappa in più.

Le date del Per Sempre Tour di Paola e Chiara

Paola e Chiara torneranno insieme in tour il 27 aprile 2023 all’Atlantico di Roma e il 13 maggio al Fabrique di Milano. Due sole date che si preannunciano speciali dopo l’inizio in grande stile col Festival di Sanremo. I biglietti sono disponibili dalle 14.00 del 16 dicembre 2022 su Vivo Concerti.

Impossibile prevedere quale sarà la scaletta dei due concerti, ma possiamo dare per scontato che, oltre al brano che le due artiste presenteranno sul palco dell’Ariston, si ballerà a lungo sulle note dei grandi successi di Paola e Chiara, da Amici come prima che segnò il debutto delle due sorelle a Sanremo nel 1997 ai tormentoni Vamos a bailar (Esta vida nueva), Viva el amor!, Festival e Kamasutra.

Quanto costano i biglietti del Per Sempre Tour?

I biglietti per entrambe le date di Paola e Chiara hanno un costo di 46 euro. Non sono previsti settori, ma un posto unico sia per l’Atlantico di Roma che per il Fabrique di Milano. Potete acquistare i biglietti per Roma a questo indirizzo e quelli per Milano a questo indirizzo.