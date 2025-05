Paola e Chiara Iezzi: età, studi, dove vivono, vita privata e carriera

Sorelle e cantanti di successo, Paola e Chiara rappresentano l’iconico duo che dal palco di Sanremo del 1997 con Amici come prima intrapresero la strada verso il successo, vincendo quella edizione nelle Nuove Proposte. Un esibizione, per l’epoca originale, che bucò lo schermo, un brano cantato all’unisono che in una manciata di secondi incantò il pubblico della celebre kermesse musicale.

Paola e Chiara Iezzi hanno scritto, prodotto e arrangiato la maggior parte delle loro canzoni, e venduto circa cinque milioni di dischi. Dopo una pausa nel 2013, si sono riunite per il Festival di Sanremo 2023 per la gioia dei fan che da 28 anni le seguono con grande affetto. Il duo ha attraversato varie fasi musicali, da sonorità rock a pop e dance, ed è noto anche per il look provocante e i videoclip d’impatto.

Nate artisticamente come coriste degli 883, dopo il debutto a Sanremo nel 1997 e aver pubblicato l’album “Ci chiamano bambine”, partecipano al tour di Michael Jackson e al Festivalbar. Segue il secondo album “Giornata storica“, anche se meno fortunato del primo. Il grande successo si intensifica negli anni 2000 con “Television” e il singolo “Vamos a bailar“, che porta loro la notorietà internazionale.

Paola, ex alunna di Roberto Vecchioni

“Amoremidai”, “Viva el amor!”, “Fino alla fine”, “Festival” sono altri singoli di successo di Paola e Chiara, le sorelle milanesi che com’è noto ad un certo punto della loro carriera, precisamente nel 2013, hanno deciso di separarsi per poi riunirsi qualche anno più tardi. Ma chi sono le sorelle Iezzi nella vita?

Tra le due Paola è quella che negli ultimi tempi si è esposta maggiormente alle luci dei riflettori: è lei infatti la giudice di X Factor insieme ad Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake la Furia dell’edizione 2024 e lo sarà anche nel 2025. Nata a Milano il 30 marzo 1974, un anno dopo di Chiara che è sua sorella maggiore, si avvicina alla musica molto presto. Si diploma al liceo classico, dove come insegnante di latino e greco ha Roberto Vecchioni: “Era severo quando interrogava o quando dovevamo fare i compiti, ma era anche incredibilmente umano. Innamorata è un parolone, ma noi lo veneravamo, eravamo innamorati della sua essenza. Era come un’entità soprannaturale per noi, non un uomo normale. Nessun altro professore aveva la sua capacità di connettersi agli adolescenti.” Ha rivelato molti anni più tardi in un’intervista.

Inizia a cantare negli anni Novanta con Chiara con la quale si fa notare nel mondo underground milanese, ma soprattutto da Claudio Cecchetto che le ingaggia come coriste degli 883. Dopo il successo del duo, così come Chiara, anche Paola intraprende una carriera da solista, debuttando con Alone, seguito da vari EP, tra cui Se perdo te (cover di Patty Pravo), i.Love, Lovenight e A Merry Little Christmas, pubblicato in diverse edizioni tra il 2017 e il 2021. Collabora anche con artisti come Myss Keta (LTM, Le ragazze di Porta Venezia) e Andro dei Negramaro (Gli occhi del perdono).

Paola nel corso della sua carriera si è fatta notare anche in ambito televisivo, partecipando a programmi del piccolo schermo come Quelli che il calcio, Nord sud ovest est, La pista, Untraditional e ricoprendo ruoli da giudice e coach in talent come Drag Race Italia (dal 2022) e il già citato X Factor. Inoltre ha lavorato come DJ in eventi fashion. Paola Iezzi, riservatissima, è fidanzata dal 2007 con il fotografo e regista Paolo Santambrogio.“Sono 18 anni che ci sopportiamo” ha affermato ironicamente a Verissimo dove ha aggiunto: “Lui non è un cantante, è un fotografo. Da un lato non credo che potrei mai sopportare un collega come fidanzato, dall’altra però non riuscirei a stare con una persona lontana dall’arte. Paolo, essendo un fotografo, rimane sempre nell’ambito dell’arte.” La coppia non ha figli e vive a Milano.

Chiara e la carriera nel Cinema

Chiara al contrario di Paola appare come la sorella più introversa, ma non meno determinata e talentuosa. La sua carriera infatti dalla musica è sfociata nel cinema, grazie ad una passione che ha coltivato “silenziosamente” ma che l’ha portata a raggiungere traguardi importanti e ad ottenere grandi soddisfazioni.

Nata a Milano il 27 febbraio 1973, anche Chiara si è tuffata nella carriera da solista, nei primi anni Duemila, pubblicando diversi EP, tra cui Nothing at All nel 2007, Walking on the Moon e L’universo nel 2013, collaborando anche con artisti come Alex Gaudino. Dopo un periodo di pausa, è tornata sulle scene nel 2015 partecipando a The Voice of Italy. Tuttavia la cantante mostra di essere poliedrica fin dall’adolescenza: diplomata come fashion designer, perchè appassionata di moda, durante gli anni della scuola studia anche recitazione. Nel 2011 riprende quello che aveva lasciato approfondendo gli studi della settima arte, partecipando a seminari internazionali a Los Angeles e New York come “Actor Studio”, Dedalo Teatro – Milano, Accademia 09, Masterclass con Lola Cohen e Juan Fernandez.

La ritroviamo infatti come attrice in diversi film quali I corpi estranei di Mirko Locatelli (con un cameo), Il ragazzo della Giudecca di Alfonso Bergamo, The Broken Key di Louis Nero, Sidus, di Stefania Rossella Grassi, The Solemn Vow, di Eros D’Antona e nella recentissima pellicola dal titolo L’ultima sfida di Antonio Silvestre. Chiara inoltre è anche regista e produttrice: nel 2014 ha fondato la casa di produzione Licantro Bros Film, realizzando cortometraggi come The Age of Wars e Roller Coaster, quest’ultimo premiato al Florence Film Festival.

Anche Chiara come sua sorella Paola è molto riservata ma è noto che nel nel 2008 ha iniziato un percorso di conversione all’ebraismo: una scelta dettata dall’amore per l’uomo sposato in gran segreto nel 2014 a Cipro, Meir Cohen: “Lui non ama essere pubblicato. Meir è un cohen, un ortodosso, e come tale si può sposare solo con donne ebree dalla nascita. La nostra storia risulta fuori dalle righe, e lui ci soffre. L’unico posto dove organizzano nozze con israeliani, validi in tutto il mondo, è Cipro. In giornata abbiamo preso l’aereo, siamo atterrati, abbiamo firmato e siamo rientrati in Italia. È stato surreale.” Ha raccontato l’artista in un’intervista.

Il matrimonio, tuttavia, è giunto al capolinea qualche anno più tardi. Le motivazioni non sono mai state rese pubbliche, anche se pare che tra i due sia rimasto un buon rapporto. Ma che tipo di rapporto c’è tra le due sorelle?

Due sorelle unite

Paola e Chiara sono molto unite, anche se in passato hanno attraversato un momento difficile a causa della separazione artistica: “Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia, Chiara ha iniziato a soffrire questo binomio. Entrambe abbiamo sofferto, ma forse io di più, sono la più piccola: lei aveva deciso la separazione e io l’ho subita. Ho dovuto assecondare la sua scelta e nel tempo ho cercato di comprendere le sue ragioni” ha confessato Paola a Vanity Fair.

Un rapporto che però non si è di certo scalfito e che ha avuto anche momenti di “sorellanza” particolari su cui oggi entrambe ci ridono su, e che raccontano con semplicità, ricordando la spensieratezza degli anni degli esordi, quando senza saperlo hanno condiviso lo stesso uomo: “Scoprirlo è stato uno choc, ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate”. Ha raccontato Chiara durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero, prima di aggiungere: “Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri”.