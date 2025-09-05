Paola Di Benedetto, chi è la conduttrice del Radio Zeta Future Hits: età, carriera, Fedez, fidanzato famoso

Paola Di Benedetto si conferma una delle personalità più poliedriche e apprezzate dello spettacolo italiano.Conduttrice, showgirl, modella e autrice, Paola ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama mediatico italiano, grazie anche a un percorso ricco di esperienze trasversali, culminato con la conduzione di programmi di grande successo come il Radio Zeta Future Hits.Nata a

Paola Di Benedetto si conferma una delle personalità più poliedriche e apprezzate dello spettacolo italiano.

Conduttrice, showgirl, modella e autrice, Paola ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama mediatico italiano, grazie anche a un percorso ricco di esperienze trasversali, culminato con la conduzione di programmi di grande successo come il Radio Zeta Future Hits.

Nata a Vicenza l’8 gennaio 1995, Paola Di Benedetto cresce insieme al fratello gemello Giovanni in una famiglia di origini siciliane, con mamma Antonella e papà Nino. Diplomata all’Istituto tecnico economico, inizia la sua avventura nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza: si classifica seconda a Miss Veneto, è finalista a Miss Vicenza e conquista titoli come Miss Grand Prix 3, Miss Antenna 3 e Miss Model Girl. Questi primi successi le aprono le porte della televisione locale, dove lavora come valletta e conduttrice per TVA Vicenza.

Il 2016 rappresenta un anno chiave: Paola partecipa alle selezioni di Miss Italia e debutta in tv nazionale come Madre Natura nella terz’ultima puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, un ruolo che la porta all’attenzione del grande pubblico. Sempre nel 2016 fa parte del corpo di ballo di Colorado e presta il suo volto per lo spot pubblicitario di TIM, consolidando il suo percorso verso la notorietà.

Una carriera in continua ascesa tra tv, radio e musica

Il 2018 segna l’ingresso di Paola nel cast de L’Isola dei Famosi 13, un’esperienza che le consente di farsi conoscere anche come concorrente e personaggio televisivo. Nello stesso periodo partecipa come opinionista a programmi sportivi e di intrattenimento come Tiki Taka e Mai Dire Talk, per poi approdare in trasmissioni di punta come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Il 2020 è l’anno della svolta: Paola partecipa e vince la quarta edizione del Grande Fratello VIP, classificandosi prima con il 56% dei voti e devolvendo l’intero montepremi in beneficenza per la lotta contro la pandemia di COVID-19. Nello stesso anno conduce il programma Disconnessi On the Road e pubblica il suo primo libro, edito da Mondadori Rizzoli, intitolato Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore.

Parallelamente, avvia la carriera radiofonica, diventando voce di Radio Zeta e RTL 102.5, dove conduce programmi di grande ascolto. Nel 2021 e 2022 è alla guida degli spin-off di X Factor, Ante Factor e Hot Factor, confermando il suo ruolo di conduttrice di rilievo nel settore musicale e dell’intrattenimento. Nel 2022 è anche co-conduttrice di PrimaFestival su Rai 1, spin-off del Festival di Sanremo, e testimonial dello spot di Acqua Vitasnella.

Dal 2022 è inoltre volto e conduttrice dell’evento musicale Radio Zeta Future Hits Live, trasmesso su Radio Zeta TV, RTL 102.5 TV, TV8 e Sky Uno, consolidando la sua presenza nel mondo della musica e dell’intrattenimento radiotelevisivo.

La vita sentimentale di Paola Di Benedetto ha spesso attirato l’attenzione dei media. Dal 2014 al 2018 è stata legata al calciatore Matteo Gentili. Durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi 13 ha avuto un breve flirt con Francesco Monte, mentre dal 2018 al 2021 ha vissuto una relazione intensa con Federico Rossi, voce del duo musicale Benji & Fede. Successivamente, nel 2022, è stata legata al cantante Rkomi, ma la relazione è durata poco. Più recentemente, nel 2023, il suo nome è stato accostato a quello del calciatore Raoul Bellanova.

Nonostante i rumors che spesso la vedono protagonista, Paola mantiene riservatezza e professionalità, dedicandosi con impegno alla sua carriera. La sua immagine pubblica è quella di una donna elegante e determinata, che ha saputo superare le sfide del mondo dello spettacolo con grinta e autenticità.