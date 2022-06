Si intitola PamPamPamPamPamPamPamPam il nuovo singolo di Irama, in radio, streaming e download digitale a partire dal 1 luglio 2022. Per l’artista, un brano che viene anticipato come una novità assoluta nel panorama musicale italiano:

Un mix esplosivo urban con influenze caraibiche e tropicali con uno slang cosparso di italiano, spagnolo e inglese

E’ questo il pezzo inedito di Irama che dopo 34 Dischi di Platino e 4 Ori, sperimenta ancora e per la prima volta porta in Italia un brano dal genere dembow, originario della Giamaica. Un ritmo latino, sensuale ed elettronico per il cantante, reduce da un’ottima performance in gara al Festival di Sanremo 2022 con “Ovunque sarai”.

Di ritorno da Miami dove ha registrato alcuni brani insieme a producer e autori della scena internazionale latina, Irama conferma la sua evoluzione puntando alla versatilità con qualcosa di nuovo e inaspettato.

Irama arriva a questo nuovo singolo dopo una serie di successi: il suo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, dopo l’esordio al n.1 della classifica di vendita è stabile nella top 10 da 17 settimane e ha raggiunto il Disco di Platino. I singoli “Ovunque sarai” e “ 5 Gocce” sono rispettivamente certificati Doppio Platino e Platino, mentre “Una Lacrima” feat. Sfera Ebbasta è Disco D’ oro.

Così, Irama, aveva raccontato il brano “Ovunque sarai”, in gara al Festival di Sanremo 2022:

È una canzone che è pura verità, è primitiva, è ancestrale… Ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. È arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e per una persona, per me, molto importante, la canzone racconta tutto.

Nel testo di questa canzone, Irama ricorda una persona che non c’è più attraverso i vari elementi della natura, l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco e non solo.

Un gesto ma anche il silenzio, per Irama, infatti, può essere l’occasione per sentire la persona cara più vicina a sé, nella speranza che quest’ultima possa ascoltare le sue parole.