Ozzy Osbourne: Patient Number 9 è il nuovo album

Ozzy Osbourne torna con un nuovo album, dal titolo Patient Number 9, che sarà disponibile a partire dal prossimo 9 settembre. Dal 24 giugno 2022, l’album è disponibile in pre-order.

Il tredicesimo album da solista di Ozzy Osbourne è anticipato dal singolo omonimo, Patient Number 9, scritto insieme a Andrew Watt (produttore dell’album), Robert Trujillo, Chad Smith e Ali Tamposi, che vede la partecipazione di Jeff Beck. Il video ufficiale del singolo è già disponibile.

Patient Number 9 arriva a circa due anni di distanza dall’ultimo album da solista dell’ex leader dei Black Sabbath, Ordinary Man, che debuttò nella top ten di molte classifiche nel mondo tra le quali anche quella del nostro paese (sesto posto nella classifica Fimi).

Il nuovo album uscirà in digitale, CD, vinili e in una versione esclusiva con un book di fumetti in edizione limitata realizzato da Todd McFarlane.

Per quest’album, Osbourne ha collaborato con Zakk Wylde, Eric Clapton, Mike McCready dei Pearl Jam, il precitato Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters che ci ha lasciato lo scorso 25 marzo, il precitato Robert Trujillo dei Metallica, Duff McKagan dei Guns N’ Roses e Chris Chaney dei Jane’s Addiction.

Per la prima volta per un suo album da solista, inoltre, Osbourne ha anche collaborato con Tony Iommi, chitarrista e co-fondatore dei Black Sabbath.

Ozzy Osbourne – Patient Number 9: tracklist

1. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

2. Immortal (feat. Mike McCready)

3. Parasite (feat. Zakk Wylde)

4. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

5. One of Those Days (feat. Eric Clapton)

6. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

7. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

8. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

9. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead and Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues