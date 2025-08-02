Ozzy Osbourne, eredità e patrimonio. Scatta la battaglia legale

Il feretro di Ozzy Osbourne è stato accompagnato lungo le strade di Birmingham da una folla immensa, tra lacrime e applausi. Il principe delle tenebre, è scomparso il 22 luglio dopo aver cambiato per sempre la storia dell’ heavy metal, dopo una lunga carriera di successi, scandali e distorsioni di chitarra. Ora a distanza di giorni è tempo di “conti”: mentre i fan lo salutano con amore e nostalgia, tra i familiari si profila una fase molto più complessa, che è la gestione del suo impero economico.

Il cantante, scomparso a 76 anni dopo anni di lotta contro il Parkinson, è stato sepolto nella sua tenuta inglese, lontano dai riflettori. I suoi sei figli – nati da due matrimoni diversi – sembrano destinati a dover convivere non solo con il dolore, ma anche con una ripartizione dell’eredità che potrebbe aprire scenari legali inattesi.

Ozzy Osbourne non è stato soltanto un pioniere del rock estremo, ma anche un uomo d’affari astuto, che è riuscito a trasformare la sua immagine controversa in un brand globale. Tra diritti musicali, proprietà milionarie e investimenti vari, il suo patrimonio ammonta a circa 220 milioni di dollari.

La spartizione del grande tesoro di Ozzy

Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini alla famiglia, la moglie Sharon sarà la principale beneficiaria della fortuna di Ozzy, con un pieno controllo dell’intero patrimonio fino alla sua scomparsa. Solo dopo, il testamento prevede una divisione più articolata, con quote destinate ai figli avuti dalla seconda unione.

Tuttavia, questa pianificazione non ha incluso in modo paritario i figli nati dal primo matrimonio del cantante. Un’esclusione che potrebbe rivelarsi il punto di partenza per un contenzioso legale, soprattutto se si considerano le consistenti somme in gioco e l’impatto emotivo che tali scelte comportano. In particolare, la posizione di Aimee, la figlia maggiore di Sharon e Ozzy, risulta delicata: pur essendo da sempre distante dalle dinamiche televisive della famiglia, non le verrà consegnata tutta in un’unica soluzione subito, ma sarà gestita da un trust, ovvero uno strumento legale e finanziario creato per amministrare beni in modo controllato nel tempo.

Tra i beni da spartire figurano residenze di lusso tra l’Inghilterra e la California, i proventi dei diritti legati a decine di album pubblicati in oltre 50 anni di carriera, e il ricavato di iniziative come il Metal Casino o lo storico reality “The Osbournes”. A Kelly e Jack, figli ben noti al grande pubblico, sarebbero già state assegnate alcune proprietà specifiche, mentre Sharon, Kelly e Jack risultano anche esecutori testamentari, con la responsabilità di preservare e rispettare le ultime volontà dell’artista.

A testimonianza del suo spirito generoso, Ozzy ha deciso di destinare il ricavato del suo concerto d’addio – oltre 190 milioni di dollari – a strutture sanitarie e fondazioni impegnate nella lotta contro il Parkinson, lasciando un segno profondo anche al di fuori della scena musicale.