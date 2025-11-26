Oroscopo, scossa di fine novembre: l’ingresso di Venere svela una sorpresa per un segno

Oroscopo di fine mese. una ventata di passione improvvisa per un segno zodiacale. La svolta.Grande novità per un segno zodiacale per la fine del mese vigente che è ormai alle porte. La passione è un regalo che gli sta per fare l’arrivo di Venere. Costei, insieme alla Dea Bendata, hanno deciso di sconvolgergli la vita,

Oroscopo di fine mese. una ventata di passione improvvisa per un segno zodiacale. La svolta.

Grande novità per un segno zodiacale per la fine del mese vigente che è ormai alle porte. La passione è un regalo che gli sta per fare l’arrivo di Venere. Costei, insieme alla Dea Bendata, hanno deciso di sconvolgergli la vita, almeno per un po’. Di suo non è solito a lasciarsi andare alle emozioni forti e anche quando è innamorato non perde mai la sua proverbiale razionalità.

Ciò lo porta, talvolta, a non essere compreso e non particolarmente stimato da altri segni che, invece, fanno proprio dell’irrazionalità il loro indiscusso x factor. Pertanto non lo vedono indubbiamente di buon occhio i Leoncini, così come gli Ariete. Quest’ultimi poi non tollerano proprio il suo essere eccessivamente preciso che, in alcune situazioni, può risultare maniacale e pedante.

Tuttavia, nonostante questo suo modo di essere particolarmente razionale, è anche dotato di una grande sensibilità che, però, non sempre sfocia in empatia. Su queste basi è molto difficile per lui proseguire a lungo una storia d’amore, soprattutto se il partner prescelto appartiene a un segno zodiacale particolarmente sensibile come il Cancro. Ora però anche per lui è arrivato il momento di vivere giorni in cui la passione la farà da padrona assoluta.

Oroscopo di fine mese, per un segno arriva la passione

Il segno in questione è la Vergine che ha subito periodi molto altalenanti in amore, soprattutto nelle ultime settimane. Essendo molto orgoglioso ha deciso di non mollare la presa anche se la relazione nella quale aveva deciso di farsi coinvolgere non funzionava molto bene. Profondamente sicuro di se, ha optato per non chiudere la storia, illudendosi di poterla trasformare, grazie al suo fascino, in un’autentica favola, invidiata da tutti.

Ora però non ha alcuna intenzione di accontentarsi delle briciole e vuole vivere un legame sincero E così, dopo aver chiuso con il precedente partner, inaspettatamente incontrerà una persona in grado di donargli emozioni molto forti, risvegliando così il suo lato passionale, fin troppo assopito e dimenticato e lasciato in un angolo polveroso anche per suo volere.

Non gli importa se questo sarà un incontro che potrà diventare qualcosa di importante o se semplicemente rimarrà un caso isolato. Quel che vuole ora è vivere, amarsi e sentirsi speciale. Al vero amore non vuole pensarci per non illudersi e rischiare concretamente di rovinare un legame al quale ancora non sa e, nel contempo, non vuole dare una netta definizione.