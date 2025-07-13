Oroscopo: per questo segno luglio finisce malissimo! Ma per uno sarà un sogno a occhi aperti

Oroscopo, il mese di luglio finisce molto male per questo segno. Per un altro sarà una favola.La situazione sarà particolarmente dura e dolorosa da accettare per un lui. Lui che è un combattente nato e che non tollera assolutamente di essere dimenticato, anche per un solo istante, in un angolo polveroso sia sul lavoro che

Oroscopo, il mese di luglio finisce molto male per questo segno. Per un altro sarà una favola.

La situazione sarà particolarmente dura e dolorosa da accettare per un lui. Lui che è un combattente nato e che non tollera assolutamente di essere dimenticato, anche per un solo istante, in un angolo polveroso sia sul lavoro che nel vasto mondo dei sentimenti che vive sempre a Mille e sul costante filo del rasoio.

Del resto lui è molto passionale e istintivo. E poi ama fortemente il rischio sebbene possieda pure un gran senso protettivo nei confronti dei suoi cari. Fatto sta che già in questi giorni ha incominciato a percepire che la sua proverbiale e pure assai chiacchierata leadership stia pian piano scricchiolando.

I colleghi, complice la gran voglia di vacanze, di divertimento e di relax, tendono a non ascoltarlo più o, comunque, non come prima. I clienti nicchiano nel dare risposte e i guadagni non sono altissimi. Insomma, è normale che vivere momenti del genere possano far scattare in lui tanto nervosismo che lo porta chiaramente a peggiorare il tutto.

E così anche una volta rincasato non sarà il miglior compagno per la propria dolce metà nonché per gli amici che eviteranno dunque di invitarlo per la classica pizzata settimanale o per un salto in piscina.

Oroscopo, Luglio finisce male per un segno ma per un altro è una favola

Chi vivrà tutto ciò sulla propria pelle e che dovrà scontarlo al massimo grado fino alla fine del mese vigente è il Leone. Un poco alla volta, soprattutto dopo che ha magari festeggiato il compleanno, riuscirà a rialzarsi grazie all’amore sincero e generoso delle persone che decideranno di stargli comunque accanto. Dovrà però stare lontano anni luce dal Cancro e dell’Acquario, nonché dalla Vergine. Difatti tutti questi tre segni lo porterebbero solo a innervosirsi ancora una volta e a rovinarsi in tal maniera la sua estate.

Chi invece potrà festeggiare è un altro guerriero dello Zodiaco. No, non si tratta del Toro ma dell’Ariete che, indubbiamente, ha vissuto di recente momenti molto tosti. La sua grandissima capacità di accantonare talora la sua proverbiale impulsività per raggiungere obiettivi importanti lo porta lontano.

Ci ha lavorato tanto, compiendo encomiabili sacrifici. Ha stracciato carte e cancellato file, riscritto progetti ma ora il successo per lui è garantito come quella promozione tanto agognata. In amore sarà più luminoso che mai. Se single troverà una persona capace di fargli battere forte il cuore e di farlo sentire vivo come non mai, mentre in coppia riuscirà a far sentire speciale il proprio partner che ha trascurato un po’ troppo negli ultimi mesi.