Oroscopo: ore decisive, tutti i nodi vengono al pettine. Cosa devono fare questi segni

Il fine settimana è ormai alle porte e un po’ tutti attendono di sapere come andrà. Ecco le previsioni astrologiche.

Anche questa settimana le stelle ci guidano attraverso i movimenti astrali, offrendo preziosi spunti su amore, lavoro, fortuna e benessere. Ecco, segno per segno, cosa aspettarsi dal cielo nelle prossime ore, quelle che ci portano fino al week end.

Il week end promette emozioni contrastanti per molti segni. Qualcuno vivrà l’amore con intensità ritrovata, altri dovranno affrontare chiarimenti necessari. In ogni caso, le stelle offrono spunti preziosi per riflettere, agire e migliorarsi.

L’oroscopo del week end

Il fine settimana è ormai alle porte e un po’ tutti attendono di sapere come andrà. Ecco le previsioni astrologiche.

Ariete

AMORE: Possibili colpi di scena positivi e un ritorno di fiamma per chi aveva perso un po’ di entusiasmo.

LAVORO: Buoni riscontri in arrivo, ma attenzione a non forzare troppo la mano.

FORTUNA: In crescita, soprattutto nel weekend.

BENESSERE: Ritrovata vitalità, utile per affrontare decisioni personali.

Toro

AMORE: L’aspetto più fisico dei sentimenti prenderà il sopravvento.

LAVORO: Buone idee, ma serve più coraggio nelle scelte.

FORTUNA: Discreta.

BENESSERE: Sfrutta i momenti di quiete per rigenerarti.

Gemelli

AMORE: Rinunciare a discussioni sterili sarà liberatorio.

LAVORO: Evita di essere troppo dispersivo: punta su un obiettivo alla volta.

FORTUNA: Alterna alti e bassi.

BENESSERE: Ritaglia tempo per te stesso, anche solo per un breve relax.

Cancro

AMORE: Sei tu a condurre il gioco sentimentale

LAVORO: Un passo avanti, soprattutto per chi lavora in proprio.

FORTUNA: In ascesa.

BENESSERE: Stai trovando un tuo equilibrio interiore.

Leone

AMORE: Venere favorevole ti invita ad aprirti. È il momento giusto per lasciarsi andare e dare spazio a nuovi incontri.

LAVORO: Fase positiva, anche se richiede impegno e lucidità.

FORTUNA: Buone occasioni in arrivo.

BENESSERE: Energia stabile, ma evita eccessi.

Vergine

AMORE: Ora è tempo di alleggerire i pensieri e tornare a coltivare la tenerezza.

LAVORO: Qualcosa si sblocca, ma resta da capire dove dirigere le forze.

FORTUNA: Venere offre appoggi interessanti.

BENESSERE: Ritrova il piacere nelle piccole cose.

Bilancia

AMORE: Potresti trovare rifugio in un legame affettivo profondo, anche se nasce come semplice amicizia.

LAVORO: Momento utile per fare chiarezza su progetti sospesi.

FORTUNA: Discreta, soprattutto se sai cogliere il momento.

BENESSERE: Una settimana di maggiore serenità.

Scorpione

AMORE: Mercurio in posizione difficile complica la comunicazione. Attenzione a non fraintendere le intenzioni altrui.

LAVORO: Incertezze da chiarire, specie nei rapporti con superiori.

FORTUNA: Serve cautela.

BENESSERE: Occhio allo stress: concediti pause vere.

Sagittario

AMORE: Le tensioni accumulate potrebbero venire a galla. È il momento di affrontare i nodi, senza evitarli.

LAVORO: Luglio porta decisioni importanti. Sii diretto ma costruttivo.

FORTUNA: Altalenante, attenzione a come gestisci gli imprevisti.

BENESSERE: Stanchezza mentale da monitorare.

Capricorno

AMORE: Se hai conosciuto qualcuno di recente, potresti approfondire.

LAVORO: Periodo fertile per consolidare quanto avviato.

FORTUNA: In netto miglioramento.

BENESSERE: Buona ripresa fisica ed emotiva.

Acquario

AMORE: Venere sorride ai tuoi sentimenti. Hai voglia di metterti in gioco e chiarire eventuali malintesi.

LAVORO: Progetti che riprendono slancio, specie se creativi.

FORTUNA: In aumento, grazie a scelte mirate.

BENESSERE: Più energia e maggiore stabilità emotiva.

Pesci

AMORE: Venere non è dalla tua parte, ma solo per i rapporti già incrinati. Chi è in crisi potrebbe decidere di voltare pagina.

LAVORO: Periodo di riflessione, utile per valutare nuove strade.

FORTUNA: Cautela nelle spese.

BENESSERE: Evita tensioni inutili e dedica tempo al relax.