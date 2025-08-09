Oroscopo, la Luna Piena in Acquario fa cadere le maschere: questi segni se la vedranno brutta

Le previsioni dell’Oroscopo dei prossimi giorni sono caratterizzate da una nuova posizione delle stelle, posizione che influenzerà la dinamica di alcuni pianeti e il vissuto quotidiano di diversi segni. Ad allertare l’attenzione è la Luna in Acquario che farà vivere dell’emozioni contrastanti, e farà cadere anche alcune maschere. Alcuni segni ne saranno influenzati in modo incisivo e se la vedranno brutta, inoltre ci saranno diverse sorprese, non sempre positive, per molti altri.

La bella stagione è sempre un momento positivo, un periodo di relax e spensieratezza dove i pensieri di ordine quotidiano sembrano avere meno peso rispetto al resto dell’anno. La nuova posizione della Luna invita propria a lasciarsi andare, a far cadere tutte le maschere e a non farsi travolgere dall’emozioni e negative e dalla diverse tensioni. E’ il momento di mostrarsi per quello che si è e dare all’autenticità personale un valore diverso e più intenso. Alcuni segni nei prossimi giorni saranno travolti proprio da questo mood, che porterà a notevoli benefici individuali e nei rapporti di coppia.

I segni di fuoco come Ariete, Leone e Sagittario, complice anche Plutone in fase retrograda vivranno un momento di introspezione e di verità e approfitteranno del momento per rivolgere maggiore attenzioni verso se stessi. I Leoni ritroveranno un equilibrio personale ma anche nei confronti di persone che gli sono accanto, mentre gli Ariete si mostreranno più autentici e i Sagittario cercheranno di far emergere alcuni aspetti del loro modo di essere.

Segni di Terra, la luna riaccende Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno subiranno l’effetto positivo della Luna che riaccenderà alcune loro passioni e sentimenti. Il primo da spazio ad un suo mood che aveva represso per far piacere agli altri, la Vergine invece si mostra senza filtri e il Capricorno si libera di una serie d’incertezze.

Gemelli, Bilancia e Acquario appartengono ai segni d’aria e hanno con i movimenti della Luna un rapporto speciale. Anche loro sentiranno in modo diretto il suo transito, ma ne faranno tesoro in modo positivo. Il Gemelli puntano ai cambiamenti, e gli Acquario si avvicinano alla natura, mentre la Bilancia comprende che è il momento di pensare di più a stessi.

I segni d’Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci sorpresi dal transito della Luna

Novità inattese anche per i segni d’Aqua che nei prossimi giorni saranno coinvolti in un nuove situazioni, tutte gestibili ma che porteranno diversi cambiamenti nei cieli astrali. Il Cancro, com’è nella sua natura, vive l’emozioni in modo totalitario e profondo, mentre lo Scorpione comprenderà quali sono le cose importanti e rivoluzionerà le sue priorità.

Infine i Pesci verranno travolti da passioni e sentimenti che genereranno una sorta di emotività inaspettata. Grazie alla loro forza, disponibilità e gentilezza mostreranno un’autenticità, ma soprattutto una affetto profondo a chi gli vuole bene. Emergeranno così lati nascosti del loro carattere.