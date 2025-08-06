Oroscopo: la classifica dei segni fortunati in questi giorni d’agosto

Sono attesi scossoni e cambi di rotta per diversi segni zodiacali nella settimana dal 4 al 10 agosto

Se c’è un momento perfetto per mettere ordine tra cuore e testa è sicuramente questo. La settimana dal 4 al 10 agosto regala un mix di energia, cambiamenti e sorprese per diversi segni zodiacali. Marte entra in Bilancia portando equilibrio (o, almeno, ci prova) mentre la Luna piena in Acquario ci invita a scrollarci di dosso maschere e filtri per abbracciare la nostra unicità.

È il momento di essere sé stessi, anche se fuori dagli schemi. Per alcuni segni zodiacali sarà come accendere filnalmente la luce dopo molto tempo, altri invece si troveranno a dover fare scelte che non si possono più rimandare. Ma vediamo quali sono i pronostici delle stelle per tre segni davvero fortunati in questi giorni.

Una settimana di scelte (grandi o piccole)

Marcoledì, quando Marte saluterà la Vergine per trasferirsi in Bilancia, inizierà una fase di “ragionata impulsività”. Sì perchè la voglia di agire sarà forte, ma non mancherà una buona dose di diplomazia. I segni di Aria (Bilancia, Gemelli e Acquario) sentiranno subito questo cambio di ritmo, ritrovando slancio e lucidità.

I segni cardinali (Bilancia, Ariete, Cancro, Capricorno) dovranno invece confrontarsi con nuove dinamiche relazionali che per alcuni porteranno qualche scossone.

Venerdì Marte sarà in trigono con Uranio in Gemelli. Il cielo spingerà a uscire dalla comfort zone, dire addio ala monotonia magari con una idea brillante e fuori dagli schemi. Sabato Marte si scontrerà con Saturno e Nettuno in Ariete, generando tensioni tra chi vorrebbe dire tutto senza filtri e chi invece sente il desiderio di mantenere la calma a ogni costo.

Bilancia e Pesci, segni in rimonta

Al primo posto in classifica questa settimana troviamo la Bilancia: dopo settimane in cui si è sentita bloccata e non al pieno delle sue forze, finalmente ritroverà l’energia perduta. Come se all’improvviso avesse scoperto il pedale dell’acceleratore. Ritornerà a fare scelte decisive sul futuro e ad avere più fiducia in sé stessa.

Anche i Pesci, al secondo posto, tornano a respirare dopo settimane complicate. La nebbia si è finalmente diradata e loro stanno riscoprendo la gioia di vivere e l”entusiasmo anche pe le piccole cose. Devono lasciarsi andare alle emozioni e viverle fino in fondo.

Al terzo posto dei segni più fortunati c’è lo Scorpione, che finalmente potrà distendersi e rilassarsi un po’ dopo un anno di duro lavoro. Lo attendono giorni felici insieme a parenti e amici e la cosa più sbagliata da fare sarebbe non dedicarsi completamente agli svaghi. Dopotutto è vacanza anche per lui e un po’ di meritato riposo è fondamentale per tornare più attivi che mai a settembre.