Oroscopo inizio settimana: un segno trova l’amore, un altro piangerà

Nella vita, se ci pensiamo bene, è sempre così. Un giorno si piange e l’altro si esulta o viceversa. Anzi, i cambiamenti talora possono essere talmente repentini da avvenire anche nel giro di poche ore. Parlando nello specifico di Oroscopo ora ci sono due segni che vivranno sulla loro pelle situazioni completamente differenti. Anzi, potremmo dire, proprio all’opposto.

Difatti se da un lato uno festeggerà l’amore e con esso intendiamo quello con la “A” maiuscola, ce ne ce ne sarà un altro che incomincerà a versare calde lacrime. Si è infatti illuso di essere ricambiato nel sentimento più profondo che c’è ma si sbagliava. In poche parole se per lui era qualcosa di magico e importante per l’altra persona era solo una cotta o, se vogliamo fare un omaggio cinematografico, ” un calesse”.

Il fatto che lui ci ha voluto credere in quel legame anche se fin dall’inizio c’erano state basi che facevano acqua da tutte le parti. Eppure lui, essendo fin troppo sicuro di se stesso e delle sue capacità, oltre che della sua avvenenza, non ha voluto nemmeno percepire le avvisaglie della fine del rapporto. Ci ha voluto sbattere la testa e adesso sta per prendere una delusione con i fiocchi che ricorderà per moltissimo tempo.

Oroscopo, uno trova l’Amore, l’altro si dispera

Il segno in questione, che è, tra l’altro, famosissimo per la sua eccessiva pignoleria e, dunque, per il suo continuo desiderio di mettere i classici ” puntini sulle i”, è la Vergine. Sarà talmente a terra da non riuscire a trascorrere bene il resto dell’estate così come gli ultimi scampoli lavorativi. Non sopporterà più che la conclusione dell’amore, il fatto di essere stato lasciato per un’altra persona. Lo vedrà come una sorta di tradimento. A compiere ciò nei suoi confronti potrebbero essere segni come l’Acquario, decisamente un gran libertino e il Cancro che vuole riprendere in mano saldamente le redini della sua vita dopo aver vissuto un legame tanto complicato.

Quest’ultimo vivrà un periodo più sereno da single. Chi invece sarà in forma smagliante e in Amore sarà irresistibile è l’Ariete. Ha indubbiamente vissuto un bruttissimo momento ma ora è pronto a rialzarsi e a vivere a mille le piccole e grandi gioie che la vita sa donargli. Da vero combattente quale è non ha paura di rimettersi in gioco e di aprire il suo cuore. Un cuore grande e sensibile ma non fragile, capace di regalare tante emozioni custodire al suo interno ricordi indelebili, meglio se amorosi.