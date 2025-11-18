Oroscopo di inizio settimana: un segno brilla per fascino, uno ripete lo stesso errore, un altro dorme. Le stelle parlano chiaro

L’arrivo del Sole in Sagittario dal 22 novembre segnerà l’inizio di un ciclo all’insegna della crescita e dell’apprendimento continuo.

L’inizio di questa settimana astrologica si presenta sotto il segno di profonde trasformazioni e chiarimenti, grazie al ritorno di Mercurio retrogrado in Scorpione e alla presenza della Luna Nuova nello stesso segno.

Questi eventi suggeriscono un periodo propizio per affrontare le questioni irrisolte con maggiore introspezione, evitando soluzioni superficiali e puntando a costruire basi solide e durature.

Mercurio retrogrado in Scorpione: un invito a scavare in profondità

Dal 19 novembre, Mercurio retrogrado torna in Scorpione, stimolando la concentrazione e la riflessione sulle dinamiche personali e professionali. Questo transito favorisce l’analisi dettagliata degli aspetti rimasti in sospeso, spingendo a fare chiarezza e a rivedere accordi e piani con attenzione.

Non si tratta di fermarsi, ma di rallentare per comprendere meglio ed evitare errori ripetuti. La comunicazione diventa più intensa e profonda, specialmente nelle relazioni dove l’onestà e l’ascolto reciproco possono rafforzare i legami.

Contestualmente, la Luna Nuova in Scorpione del 20 novembre rappresenta un punto di svolta. È il momento ideale per prendere decisioni importanti, valutare le alternative e definire obiettivi chiari, lasciando alle spalle compromessi temporanei. Questo novilunio porta con sé consapevolezze cruciali su chi siamo e cosa desideriamo realmente, spingendo all’azione autentica e coerente.

Oroscopo settimanale segno per segno: focus su crescita e consapevolezza

Per l’Ariete, questa fase è favorevole per trovare punti d’incontro con gli altri e chiarire le aspettative reciproche, preludio a un periodo di sviluppo personale che prenderà slancio con l’avvento del Sole in Sagittario dal 22 novembre. Il Toro è chiamato a instaurare dialoghi sinceri, costruendo nuovi equilibri nei rapporti intimi, mentre i Gemelli devono riorganizzare gli impegni lavorativi, sperimentando nuove routine per migliorare efficienza e benessere.

Il Cancro ritrova la passione per le cose belle della vita, grazie al sostegno di Mercurio in Scorpione che stimola entusiasmo e creatività. Il Leone, invece, è invitato a focalizzarsi sui propri bisogni interiori, recuperando ispirazione e tempo per sé. La settimana della Vergine è caratterizzata da una sorprendente flessibilità mentale, utile per adattarsi ai cambiamenti con serenità.

Per la Bilancia, il messaggio è di ritrovare l’egoismo sano, ascoltando le proprie priorità senza lasciarsi condizionare. Lo Scorpione, segno protagonista, deve ordinare le idee e definire con chiarezza i prossimi passi, mantenendo le promesse fatte a se stesso. Il Sagittario si trova in un momento di introspezione, necessario per riconoscere limiti ed errori prima di ripartire con rinnovata energia.

Il Capricorno è spinto a cercare supporto nelle amicizie, aprendo nuove porte e confronti stimolanti. L’Acquario utilizza questa fase per fare ordine nei progetti professionali e delineare ambizioni future, mentre i Pesci sono invitati a raccogliere informazioni e approfondire, valutando nuove opportunità formative per risolvere eventuali problemi lavorativi.