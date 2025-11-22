Oroscopo dei cuori in tempesta: chi si innamorerà dal 24 al 30 Novembre

Oroscopo dell’Amore, chi si innamorerà follemente la prossima settimana.Nuovo cambio di rotta nel vasto mondo dei sentimenti. A questo giro sia la Dea Bendata, decisamente capricciosa, che il birichino e generoso Cupido, hanno deciso di fare qualche bel regalo ad alcuni segni dello Zodiaco. Per loro, infatti, si prevedono scintille in amore sia se single

Oroscopo dell’Amore, chi si innamorerà follemente la prossima settimana.

Nuovo cambio di rotta nel vasto mondo dei sentimenti. A questo giro sia la Dea Bendata, decisamente capricciosa, che il birichino e generoso Cupido, hanno deciso di fare qualche bel regalo ad alcuni segni dello Zodiaco. Per loro, infatti, si prevedono scintille in amore sia se single che in coppia. Di certo l’arrivo, sempre più imminente, delle festività natalizie, ha messo di buon umore i più romantici ma chi è ancora solo si è pure molto rattristato all’idea di trascorrerle senza una persona speciale accanto.

A quanto pare, stando all’ascolto delle stelle, tra qualche giorno la situazione potrebbe cambiare e in meglio. Tuttavia per riuscire a risultare vincenti, coloro che saranno baciati dalla Fortuna, dovranno comunque metterci del proprio se vorranno rimanere soddisfatti e poter contare su una situazione serena e felice a lungo.

E per alcuni ciò potrebbe rappresentare un piccolo ostacolo, dal momento che per indole caratteriale non sono soliti chiudere un occhio e contare fino a dieci prima di dire la propria opinione o prendere una decisione, pure se delicata. Dovranno dunque fare leva sulla pazienza, memori del detto che essa è la virtù dei forti.

Oroscopo dell’Amore, chi sta per innamorarsi, il segno top

Indubbiamente per i nati sotto il segno dell’Ariete, caratterizzati da un forte carisma e da un’ingente determinazione, non è semplice ammettere di aver sbagliato con il partner oppure decidere di accettare quell’invito da parte di quel collega che non è perfetto ma che comunque è simpatico e molto gentile.

Ora però una nuova luce si sta proiettando su di loro che decideranno, pertanto, di far vibrare nuovamente nella loro anima il loro essere combattivo, oltre che la loro proverbiale sensibilità, che talora tende a frenarli, soprattutto se reduci da cocenti delusioni, che loro non sono molto propensi a dimenticare. Chi, infatti, è nato sotto questo segno, pur riuscendo, con il trascorrere del tempo, a perdonare, non ha solitamente la minima intenzione di scordarsi di chi e che cosa lo ha ferito.

Altri segni fortunati

Tuttavia, grazie ad alcuni importanti incontri, deciderà di aprire nuovamente il suo cuore. E a farglielo battere forte sarà il Cancro, in forma smagliante in questo periodo. In ogni caso, se vorrà davvero essere felice dovrà guardarsi dentro e mettersi in gioco, cercando di essere propositivo e in grado di fronteggiare un segno tanto combattivo come l’Ariete che anche in Amore è molto pretenzioso.

Bene anche per lo Scorpione, soprattutto se in coppia, ma se vorrà concretamente salvare il suo rapporto e spingerlo in una direzione più brillante dovrà farsi diversi mea culpa per cercare di comprendere dove ha sbagliato con sé stesso, con gli altri e, in particolare, con la propria dolce metà.