Oroscopo, attenzione ai parenti serpenti: un segno rischia grosso. Momenti brillanti per un altro. Cosa prevedono le stelle

Le previsioni dell’Oroscopo sono ricche di novità e coinvolgono diversi segni zodiacali. Il movimento astrale e quello dei pianeti della prossima settimana condizionerà anche alcuni atteggiamenti dei nativi di alcuni simboli dello zodiaco: ci saranno diversi colpi di scena che allerteranno e potrebbero avere effetti collaterali. Secondo le previsioni un segno vivrà dei momenti complicati e dovrà fare attenzione a chi gli è a fianco, in particolare si troverà ad affrontare la falsità di alcuni parenti. Un altro invece vivrà delle giornate complicate, i pianeti non saranno dalla sua parte e questo condizionerà anche il suo futuro professionale.

Ci sarà tuttavia anche chi godrà della luce del sole e riuscirà a farsi travolgere da momenti brillanti, emozionati e positivi, che potranno avere effetti a lungo termine. Nel dettaglio i nativi del Leone e del Cancro, seppur caratterialmente molto diversi tra loro, condivideranno un destino comune e vivranno dei momenti positivi soprattutto nel lavoro. Dopo tanto impegni i loro meriti verranno riconosciuti e non sarà esclusa una promozione. Nella vita privata riusciranno a risolvere alcuni fraintendimenti e comprendere meglio la persona che hanno a fianco.

Anche le Bilance e i Capricorno riusciranno a dare una svolta alla loro quotidianità. Le stelle sono dalla loro parte e ne subiranno tutta l’influenza positiva. Saranno giorni ricchi di entusiasmo e non mancheranno gli incontri importanti che potrebbero cambiare la loro vita. I segni come i Pesci e il Sagittario invece rischieranno grosso e potrebbero non riuscire a risolvere alcuni problemi che li affliggono da settimane.

Vergini in pericolo: il cielo astrale contro

Secondo quanto prevede l’oroscopo per i nativi sotto il segno della Vergine i prossimi non saranno giorni da ricordare. E’ possibile che correranno alcuni rischi, e anche pericolosi. Il cielo astrale non è dalla loro parte, anzi rivela dei momenti davvero rischiosi. Anche per il Toro saranno giorni intensi soprattutto perché dovranno stare attenti ai parenti, che non sempre sono sinceri e leali. Rimarranno sicuramente delusi dai gesti fatti d’alcuni di loro.

Ad attenzionare gli addetti ai lavori anche l’Acquario che vivrà giorni di tensioni soprattutto nel rapporto di coppia. Chi vive una relazione da tempo potrebbe rilevare delle complicazioni e non è esclusa la rottura. Chi invece è single i prossimi giorni non farà nessun incontro importante, anzi il consiglio è di non intraprendere nessuna nuova storia.

Gemelli alla ricerca di un nuovo equilibrio

Infine i Gemelli saranno alla ricerca di un nuovo equilibrio e di una pacatezza che non è affatto scontata. Saranno giorni dedicati alla riflessione e le stelle sosterranno la scelta di non esporsi e non prendere nessuna decisione che potrebbe avere effetti collaterali negativi a lungo termine.

Concedetevi del tempo per riflettere e guardatevi intorno, qualcuno potrebbe non essere sincero. Presto arriverà qualcosa di buono, basta solo pazientare qualche giorno e anche nel cielo astrale ci saranno diversi cambiamenti.