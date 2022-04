Ornella Vanoni ha annunciato di volersi prendere un periodo di riposo durante l’estate 2022. La cantante ha condiviso un posto sui social, rivelando la sua decisione improvvisa

Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa“

Ornella Vanoni ha poi spiegato come quella condizione l’abbia portata a compiere una scelta ben precisa:

In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo

La cantante ha poi assicurato la sua presenza solo in poche apparizioni pubbliche già precedentemente confermate:

Sarò comunque molto felice di ricevere in Aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 Giugno canterò all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla”

Per il resto, nei prossimi mesi, Ornella Vanoni non presenzierà ad altri eventi e non terrà alcun concerto, privilegiando la decisione di rilassarsi e staccare un po’ la spina.

L’ultimo disco pubblicato , Unica, risale al 29 gennaio 2021. Si tratta di un progetto destinato a festeggiare i 60 anni di carriera dell’artista. Numerose le collaborazioni presenti nell’album. Oltre al duetto Tu/Me con Virginia Raffaele, a livello autorale, troviamo grandi nomi della musica italiana. Francesco Gabbani ha scritto, per lei, “Un sorriso dentro al pianto” mentre Giuliano Sangiorgi ha firmato “Arcobaleno” e Carmen Consoli è in duetto con lei nella traccia “Carezza d’autunno”.

Il disco ha debuttato al terzo posto nella classifica Fimi degli album più venduti, ottenendo consenso del pubblico e anche della critica.

Nel 2013, Ornella Vanoni aveva pubblicato “Meticci”, dichiarato ultimo album della sua carriera prima di “Unica”.