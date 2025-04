Orietta Berti: età, dove vive, marito e figli. Tutto sulla cantante 81enne

Orietta Berti è pura energia, vitalità. Sempre col sorriso sulle labbra, è una figura materna, esempio di forza, del sapersi reinventare e adattare al contesto contemporaneo. È la prova vivente che il tempo può passare, ma è sempre meraviglioso mettersi in gioco, lasciarsi sorprendere dalla vita ed esprimersi a pieno, in qualunque fase della propria esistenza.

La cantante nasce a Cavriago (Reggio-Emilia), nel 1943, e sin da subito mostra una forte propensione per il canto, muovendo i primi passi nel mondo della musica col canto lirico. Dopo un lungo periodo di gavetta, il successo la travolge nel 1965, con il brano dal titolo Tu sei quello, con cui conquista la prima posizione nel concorso radiotelevisivo, Un Disco per l’estate.

Nel 1966, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, e nel 1970, lo vince con il famosissimo brano Fin che la barca va. Berti parteciperà a Sanremo per ben 12 volte, nel corso della sua carriera.

Negli anni a seguire pubblica 9 album, mentre negli anni ’80, pubblica 4 dischi autoprodotti, e comincia a collaborare con Umberto Balsamo e Cristiano Malgioglio. Nel 1992, partecipa al Festival di Sanremo con Rumba di Tango per l’undicesima volta. Segue un periodo in cui rallenta la sua produzione a livello musicale.

Negli anni 2000, esce il suo album Il meglio di Orietta, e nel 2015, con un tour celebra 50 anni di carriera musicale. A quasi trent’anni dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, Orietta torna sul palco dell’Ariston nel marzo 2021, con il pezzo Quando ti sei innamorato.

Segue l’uscita del nuovo album contenente una serie di inediti, dal titolo La mia vita è un film, e l’estate 2021 il suo featuring con Achille Lauro e Fedez, Mille, vola letteralmente nelle classifiche, in pole position tra le canzoni maggiormente ascoltate.

Programmi tv a cui ha preso parte Orietta Berti

Negli anni in cui la produzione musicale di Berti ha avuto un freno, la cantante ha preso parte a tutta una serie di programmi televisivi. Da Domenica In a Quelli che il calcio, a Buona domenica, Che tempo che fa, per arrivare alla partecipazione come concorrente a Il cantante mascherato. Nel 2021 è stata tra i coach del talent The Voice Senior.

Orietta Berti: vita privata della nota cantante

La cantante di Cavriago è sposata con Osvaldo Paterlini, a cui è profondamente legata da un grande amore.

I due si sono conosciuti negli anni ’60, a una fiera d’antiquariato. Tempo fa, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, a Verissimo, Orietta ha raccontato, in merito a suo marito:«Osvaldo è stato un marito eccezionale. Era magro e antipatico quando l’ho conosciuto (ha detto ironicamente). Poi si è dimostrato il mio grande amore…».

Berti ha anche aggiunto qualche dettaglio:«Mi ricordo che mi ha colpito questo ragazzo in trench, tutto serio, mentre gli altri facevano gli spiritosi. A un certo punto Osvaldo ha lasciato il suo lavoro, che amava moltissimo, per seguirmi nel mio lavoro che non conosceva per niente. È stato bravo perché per tanti anni, mi ha seguita solo lui».

Dalle nozze con l’amato consorte, avvenute nel 1967, sono nati due figli, Omar (classe 1975) e Otis (1980). Berti vive a Montecchio (Reggio Emilia), in una splendida villa circondata dal verde, con diversi animali domestici (cani e gatti), a cui sarebbe riservato un piano intero dell’abitazione. È anche una grande amante di collezionismo, in particolare di bambole, mobili, scarpe, borsette.