Concerto dei OneRepublic a Roma, stasera, 11 luglio 2023, all’Auditorium Parco della Musica – Cavea. Il gruppo, che recentemente ha rilasciato il nuovo singolo “Runaway”, si esibisce durante la rassegna musicale e culturale “Roma Summer Fest”. A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

OneRepublic, Roma, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto che avrà inizio a partire dalle 21.

Stop and Stare

Good Life

Secrets

Rescue Me

Wherever I Go

Love Runs Out

Halo / Bleeding Love / Burn / Love Somebody / Sucker / That’s What I Want

Lose Somebody (Kygo cover)

Runaway

I Ain’t Worried

Apologize / Flowers / Stay With Me

Life in Color

I Lived

Counting Stars

Sunshine

If I Lose Myself

OneRepublic, Roma, biglietti del concerto, 11 luglio 2023

Il concerto della band è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data dell’11 luglio 2023 a Roma.

Quanti sono gli OneRepublic?

La band è composta da Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni).

Chi è il cantante dei OneRepublic?

Il cantante dei OneRepublic è Ryan Tedder. A prestare la voce è anche Zach Filkins.

Discografia della band

Il disco di debutto è “Dreaming Out Loud” nel 2007. Il secondo album “Waking Up” esce nel 2009 conteneva i successi “All the Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”. Il terzo album “NATIVE” arriva nel marzo 2013. Il disco ha debuttato alla posizione #4 della classifica americana e ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo. In “Native” erano contenuti i singoli di successo “If I Lose Myself” (disco d’ORO in Italia), “Feel Again”, “Love Runs Out” (certificato PLATINO in Italia), “I Lived” (certificato PLATINO in Italia e in vetta alla classifica radio) e “Counting Stars”, singolo che ha raggiunto la posizione #1 in 54 paesi vendendo oltre 41 milioni di copie, certificato 3 volte PLATINO in Italia).

Poi è la volta dell’album “OH MY MY” , uscito nell’autunno del 2016 debuttando al #3 posto della Billboard Top 200 Album chart. L’album contiene le hit “Wherever I Go” (certificato 2 volte PLATINO in Italia) “Kids” (disco d’ORO in Italia) e “Let’s Hurt Tonight”, quest’ultima canzone Colonna Sonora del film COLLATERAL BEAUTY (https://youtu.be/8wGN7D03Nho) e certificato PLATINO in Italia oltre a “Start Again” (inserito nella colonna sonora della serie di Netflix 13 Reason e che è stato pubblicato in Italia in collaborazione con il rapper Vegas Jones) e “Connection” (brano scelto da FCA per la campagna mondiale della Jeep).

Nell’agosto del 2021 è uscito il nuovo album della band, “Human”, con le superhit: “Rescue Me” (oro in Italia), “Better Days” (Platino in Italia), “Run” (Platino in Italia). Nel 2022, “I Ain’t Worried” (Platino), è stato inserito nella colonna sonora del film “Top Gun: Maverick” diventando in tutto il globo una delle hit dell’anno