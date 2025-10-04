Olly torna con “Tutta Vita (Sempre)”: “Le mie canzoni devono poterle cantare tutti” | Tutte le date del suo tour

Nuova edizione dell’album, cinque inediti e un tour nei palazzetti prima delle attesissime date del prossimo anno nello stadio di Marassi nella sua Genova, Olly rilancia e chiarisce la sua poetica con frasi nette e personali.

Olly presenta “Tutta Vita (Sempre)”, una nuova edizione del suo album che ha ottenuto notevole successo e che aggiunge cinque brani al percorso già certificato e consolidato dall’affetto pubblico.

Olly, momento magico

Un periodo davvero straordinario per il cantautore genovese, 23 anni (Federico Olivieri, cognome che più genovese non si può) che ha via via rafforzato la vittoria di Sanremo con Balorda Nostalgia con un tour premiato da numeri crescenti e concluso in bellezza con due date di grande richiamo all’Ippodromo di San Siro a Milano.

Difficile pensare di crescere ancora dopo un periodo così intenso. Ma raccontandosi in vista del lancio del disco Olly spiega i suoi obiettivi: “Non cerco più di fare l’artistoide – dice – sono sempre più convinto che immediatezza e sincerità siano la chiave, più dell’effetto speciale. Amo la semplicità, l’immediatezza. Una delle prime cose che valuto quando scrivo è se le mie canzoni possono essere ricordate e cantate da tutti”.

La critica che gli pesa di più: “Quando mi dicono che sono costruito, so benissimo dentro di me di non esserlo. E che è una immagine ingiusta…”

A tutta vita quotidianamente

La collaborazione con July (JVLI) torna centrale, anche in brani dal peso emotivo. Su “Buon trasloco”, Olly confessa: “È il pezzo che ho ascoltato di più, l’ho pensato e ripensato anche sulla base del significato che ha, che è forte. Dentro c’è anche la fisarmonica che suonava il padre di July”. Nelle pieghe dell’album affiora il tema della vitalità quotidiana: “Sentirmi vivo non significa per forza fare follie – spiega – anche le cose semplici ti fanno sentire vivo e bene: scrivere “ti amo” su un marciapiede, ballare per casa”.

Olly, e il rumore di fondo

La scorsa estate, polemiche e gossip hanno alimentato un rumore di fondo che Olly riconduce all’iper‑esposizione. Quando ha deciso di rinunciare all’Eurovision Festival qualcuno scrisse che si fosse già montato la testa… in realtà c’erano impegni già presi da cui dipendeva il lavoro di decine di persone che non si potevano cancellare. Ma le voci, anche se lui non lo dice, devono averlo ferito.

Storie vere e presunte, spesso esaltate o alimentate da una luce riflessa che rende tutto poco chiaro: “A volte si viene giudicati per cose normalissime ma chi vive con me sa chi sono, e che non sono cambiato. Sono orgogliosissimo dei miei amici della mia cerchia. Di vivere le cose di sempre quando torno a casa mia”.

Quanto ai social e al loro amplificatore mediatico, tutto si affronta con un po’ di maturità in più “Diciamo che mi faccio coinvolgere meno, cerco di essere più distaccato, più centrato sul mondo reale. Non amo che si parli di me o per me ma mi piace parlare di musica, anche discuterne, con chi ha la curiosità di volerla capire”.

Olly, di nuovo numero #1

L’album è entrato direttamente al #1 della classifica FIMI/NIQ in digitale e in fisico – al primo posto per la 14ª volta – con 9 brani in top 20 di cui 6 in top 10 e il singolo Questa domenica è per la quinta settimana al primo posto della classifica singoli. Olly è anche l’artista più ascoltato della settimana su Spotify e su YouTube.

Tour e prospettiva live

Dopo i due sold out della “Grande Festa” all’Ippodromo, Olly è pronto al salto nei palazzetti e al traguardo simbolico dello Stadio Luigi Ferraris.: “Mi sono preparato come un matto – dice – abbiamo raccolto 80mila persone in due giorni. Non mi sembrava vero”. Tornare a Genova per lui è chiudere un cerchio: “È casa mia e cantare allo stadio diventa un onore ma anche una responsabilità”.

La cosa che spera e si augura è quella di tornare allo stadio con la soddisfazione di vedere un momento diverso della sua Sampdoria che sta soffrendo in fondo alla classifica di Serie B: “A tutta vita anche in questo caso, cerco di essere positivo e ottimista. Il pubblico è incredibile e meriterebbe molto, ma molto di più”.

Intanto Olly proprio da Genova riparte in questo fine settimana con un tour completamente sold out prima ancora di iniziare. Trenta date, biglietti tutti venduti in prevendita. Poi sarà la volta del tour estivo. Al Ferraris le date sono diventate tre, cui si sono aggiunte Roma e Caserta.

Olly, Tutta Vita Tour 2025-26

04 ott 2025 — Genova — Stadium

05 ott 2025 — Genova — Stadium

08 ott 2025 — Casalecchio di Reno — Unipol Arena

10 ott 2025 — Assago — Unipol Forum

14 ott 2025 — Roma — Palazzo Dello Sport

15 ott 2025 — Roma — Palazzo Dello Sport

17 ott 2025 — Napoli — Palapartenope

07 mar 2026 — Jesolo — Palazzo del Turismo

08 mar 2026 — Jesolo — Palazzo del Turismo

10 mar 2026 — Firenze — Nelson Mandela Forum

11 mar 2026 — Firenze — Nelson Mandela Forum

13 mar 2026 — Pesaro — Vitrifrigo Arena

16 mar 2026 — Casalecchio di Reno — Unipol Arena

18 mar 2026 — Torino — Inalpi Arena

20 mar 2026 — Assago — Unipol Forum

22 mar 2026 — Torino — Inalpi Arena

25 mar 2026 — Roma — Palazzo Dello Sport

26 mar 2026 — Roma — Palazzo Dello Sport

28 mar 2026 — Eboli — Palasele

30 mar 2026 — Bari — Palaflorio

Olly, Il Gran Finale Tour

18 giu 2026 — Genova — Stadio Luigi Ferraris

20 giu 2026 — Genova — Stadio Luigi Ferraris

21 giu 2026 — Genova — Stadio Luigi Ferraris

30 giu 2026 — Roma — Rock in Roma

03 lug 2026 — Caserta — Reggia di Caserta