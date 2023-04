Tra i vincitori e gli ammessi a Sanremo 2023 della categoria Giovani, sicuramente Olly è uno di quelli più apprezzati da pubblico e critica. La sua “Polvere” ha conquistato e alcuni sentono anche “vibes” alla Tananai. Il suo tour ha già ottenuto alcuni sold out e l’attezione sembra restare costante, nei suoi confronti. Stasera sarà protagonista suo primo concerto -dopo la data zero a Perugia, ai Magazzini Generali a Milano.

Dopo “Polvere“, il 16 marzo è uscito “La notte volra rmx” con la partecipazione straordinaria dell’interprete originale Lorella Cuccarini. Prodotto da JVLI e Enrico Brun, è l’omaggio di Olly a una indiscussa hit di fine anni ‘80 in una versione completamente rinnovata e personale. Accanto a lui Lorella Cuccarini, che l’ha affiancato a Sanremo 2023 ballando, cantando e abbracciando con entusiasmo la nuova spettacolare interpretazione del brano.

Olly, tour 2023: i concerti in programma

I live saranno l’occasione per ascoltare “Gira, Il Mondo Gira” (uscito il 10 febbraio 2023 per Epic Records Italy/Sony Music), il repack del suo ultimo EP “Il Mondo Gira”, uscito il 16 dicembre 2022. Naturale completamento dell’ EP, “Gira, Il Mondo Gira” è un flusso di costante energia per 11 tracce – scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI – che trasporta l’ascoltatore nel sound accattivante ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista. Le tracce che si aggiungono all’EP già pubblicato sono: ”Polvere”, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”. In equilibrio tra brani uptempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, sua principale fonte d’ispirazione, Olly racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare.

Venerdì 31 Marzo I PERUGIA @Afterlife DATA ZERO

Mercoledì 5 Aprile 2023 I MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Giovedì 6 Aprile 2023 I MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 16 Aprile 2023 I ROMA @Largo Venue SOLD OUT

Lunedì 17 Aprile I ROMA @Largo Venue

Venerdì 2 Giugno 2023 I ANNONE DI BRIANZA (LC) @Nameless Festival

Sabato 17 Giugno 2023 I BERGAMO @Nxt Station

Sabato 1 Luglio 2023 I COLLEGNO (TO) @Flowers Festival

Giovedì 6 Luglio 2023 I PADOVA @Parco Della Musica

Venerdì 21 Luglio 2023 I GENOVA @ Live In Genova Festival (Arena del mare, Porto antico Genova)

Domenica 13 agosto 2023 I MONTEREALE (AQ) @Festival Busci NUOVA DATA

Venerdì 08 settembre 2023 I BRESCIA @Epicentro Music Festival NUOVA DATA

(al Castello di Brescia)