Olly, chi è la sua fidanzata: le curiosità sulle vita privata del cantante

Olly, il nome della su fidanzata. La sua vita privata e la sua famiglia.Un successo inarrestabile quello del giovane artista genovese Olly che all’anagrafe è registrato come Federico Olivieri. La Musica ce l’ha nel sangue fin da piccino. Ed è in nome di ciò che decide di frequentare il Conservatorio Niccolò Paganini della sua città

Olly, il nome della su fidanzata. La sua vita privata e la sua famiglia.

Un successo inarrestabile quello del giovane artista genovese Olly che all’anagrafe è registrato come Federico Olivieri. La Musica ce l’ha nel sangue fin da piccino. Ed è in nome di ciò che decide di frequentare il Conservatorio Niccolò Paganini della sua città di origine dove ha studiato per quattro anni violino e pianoforte complementare. Ben presto inizia a scriversi da solo le canzoni dove mette in luce una grande sensibilità ma anche ingente maturità di fondo.

Caratteristiche che, insieme alla sua voce potente e dolce nello stesso tempo, e al suo carisma lo hanno fatto entrare immediatamente nel cuore di tantissime fan. Tuttavia costoro, a quanto pare, devono necessariamente metterselo in pace. Difatti pare che il vincitore del Festival di Sanremo 2025 sia felicemente fidanzato, con una ragazza molto più grande di lui, di quasi dieci anni. Esattamente otto.

Chi è la sua fidanzata e la verità su Gaia

Si tratta della bellissima Benedetta Quagli, fiorentina, di 31 anni, che in passato è balzata agli onori della Cronaca Rosa per la sua relazione, durata tre anni, con Federico Chiesa. Stiamo parlano dell’ ex attaccante della Juventus e ora in forza al Liverpool. La donna è la fondatrice di brand di accessori e gioielli, nonché apprezzata e seguitissima influencer.

I due sarebbero stati pizzicati insieme al cinema. Inoltre alcuni support dell’artista avrebbero notato la bellissima in alcune Stories Social caricate da alcuni amici di Olly durante la settimana sanremese 2025.

Tuttavia, sebbene le voci della loro liason siano molte forti, mai alcuna conferma è stata data al riguardo in nome del grande rispetto che Olly ha per la privacy. Non per nulla in passato ha, a più riprese, rivelato che per lui l’amore sia qualcosa di meramente personale. A parlare per lui e dei suo sentimenti deve essere solo la sua Musica.

In termini più recenti si è sussurrato anche di un suo flirt con la collega Gaia durante la passate edizione del Festival. Il gossip è nato in particolare a seguito di una cena condivisa e al clima di grande complicità con cui i due erano stati più volte visti dietro le quinte. E’ stata proprio lei a smentire ogni cosa al riguardo sul numero 13 di Vanity Fair, sottolineando che sono soltanto molto amici e che si vogliono un gran bene.

La sua famiglia e la vita privata

Parlando invece della sua famiglia di origine, Federico ha rivelato, chiacchierando con Vanity Fair, che sua madre Maria Dito sia magistrato mentre il padre Mario Olivieri svolga la professione di avvocato. Il fratello, inoltre, avrebbe preso le orme professionali paterne studiando Giurisprudenza.

Entrambi i genitori, come ha raccontato lo stesso artista, si sono fidati di lui che non ha mai lasciato lo studio per il mondo delle sette note, invitandolo, nel contempo, a essere sempre più responsabile delle sue scelte.

Difatti, dopo aver conseguito il diploma di Liceo Scientifico, è volato in Inghilterra, insieme al poco fa menzionato fratello, e poi a Milano ove si è laureato in Economia e Management. E tra un esame e l’altro non poteva però fare a meno di scrivere canzoni dove ama trattare molti temi in maniera semplice ma mai banale.