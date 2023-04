Occhiali da sole è il nuovo singolo di Diodato, in uscita il 14 aprile 2023, a poca distanza dal rilascio del disco di inediti “Così speciale“. L’album si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, “sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita”. Ancora una volta Diodato ci conduce al cuore delle questioni umane, arrivando in profondità, per tornare a rifiorire in superficie ancor più forti, consapevoli e arricchiti dal proprio vissuto. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato della canzone.

Diodato, Così speciale, Testo della canzone

Mia madre è preoccupata, mi dice che non sa

Che fine farò a stare da solo in questa città

E ho visto quel mio amico con la sua famigliuola

Mi ha detto: “Amico, attento che il tempo vola

E la vita lo sai è una sola”

Ma io ancora in giro con chi è come me

A prenderci la notte pur sapendo che

Domani viene a chiederci perché

Ma si staremo a vedere

Ma con gli occhiali da sole in faccia per non fargli vedere

Cosa portiamo giù in fondo agli occhi

E vi offriremo da bere

E ad ogni vostro “Come stai?”

Risponderemo: “In fondo, dai, va tutto bene

Va tutto bеne”

Te la ricordi quella storia di noi chе invecchiavamo insieme

Due bei vecchietti davanti a un bel camino

Di cui è rimasto solo il fumo

Ma se anche tu ti senti come me

Raggiungimi stanotte, che ci importa se

Domani viene a chiederci perché

Ma si staremo a vedere

Ma con gli occhiali da sole in faccia per non fargli vedere

Cosa portiamo giù in fondo agli occhi

E vi offriremo da bere

E ad ogni vostro “Come stai?”

Risponderemo: “In fondo, dai, va tutto bene”

Ma si staremo a vedere

Ma con gli occhiali da sole in faccia per non fargli vedere

Cosa portiamo giù in fondo agli occhi

E vi offriremo da bere

E ad ogni vostro “Come stai?”

Risponderemo: “In fondo, dai, va tutto bene

Va tutto bene”

Diodato, Così speciale, Significato della canzone

In “Occhiali da sole” Diodato racconta l’inevitabile clash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci. “Occhiali da sole” rappresenta tutte quelle domande a cui forse non darai mai una risposta e le scelte che sembrano andare sempre in direzione opposta. Se il sole delle sfavillanti vite altrui sembra splendere tanto forte da poter far male, un paio di occhiali da sole possono tornare utili.

Diodato, Occhiali da sole, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare, in streaming, “Occhiali da sole”, il nuovo singolo di Diodato. Cliccando qui, invece, il visual video della canzone.