Ultimo ha annunciato il suo nuovo singolo, Occhi lucidi, in uscita il 1 dicembre 2023. Testo e musica del cantautore romano Niccolò Moriconi, ancora una volta sorprende i fan con un annuncio inaspettato sui social.

Occhi lucidi arriva a 7 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate, il tour già da record Ultimo Stadi 2024– La favola continua…, 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana (la prima data è già sold out).

Ultimo Stadi 2024, date e città dei concerti

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo

Ultimo si conferma così per 3 anni di fila protagonista della musica live nei grandi stadi italiani.

Già lo scorso anno “Ultimo Stadi 2022” superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date con la conquista dello scettro assoluto della musica dal vivo estiva, passando il testimone a “Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…”, che solo due mesi fa calava l’ultimo sipario di uno show record da 342.532 presenze, in sole 6 date completamente imballate.

Il risultato è un incredibile palmarès da 33 stadi a soli 27 anni in appena 5 anni (al netto di una pandemia).

L’ultimo album di Ultimo è “Alba”, uscito a febbraio 2023. L’album è stato anticipato dai brani Vieni nel mio cuore, Ti va di stare bene e Alba, presentato in gara al Festival di Sanremo e classificatosi al quarto posto nella classifica finale della kermesse canora.

Il progetto “Alba” ha conquistato il disco di platino con oltre 50.000 copie vendute.

Vi terremo aggiornati con audio, testo, significato e video della canzone.