La reunion degli Oasis è una di quelle più attese e chiacchierate ma, allo stesso tempo, una di quelle più difficili da poter vedere. Il motivo è sempre legato al pessimo rapporto tra i due fratelli Gallagher. In una recente intervista al Times, Liam Gallagher è tornato sull’argomento, alimentando -come sempre- una speranza per i fan ma senza alcuna conferma concreta:

“Mi piacerebbe che gli Oasis tornassero insieme. Se succede, succede. Ma sono abbastanza felice di fare la mia carriera da solista”

E la sua carriera da solista ha visto, recentemente, il nuovo singolo, Everything’s Electric, eseguito ai Brit Awards 2022.

Liam ha poi continuato, parlando del fratello Noel e del grande successo avuto con gli Oasis:

“Non avremmo mai dovuto separarci, ma l’abbiamo fatto, ed è qui che siamo. Ma sai che lo amo, gli voglio bene. Ci siamo separati quasi 13 anni fa. È ridicolo. Possiamo continuare a dire di chi è la colpa, se davvero volesse mettersi in contatto, per il bene di mia madre, potrebbe farlo, ma ovviamente non vuole. Ci sono solo così tanti rami di ulivo che uno può offrire…”

Nei mesi scorsi ha ammesso che sarebbe disposto a dare vita ad una reunion degli Oasis anche gratuitamente. E ha lanciato più volte un appello al fratello a dare vita al gruppo. Di risposte, Noel ha dichiarato che, forse, tornerebbe con gli Oasis per 100 milioni di sterline.

Del resto, nel 2015, aveva ammesso apertamente:

“Nessuno ci ha fatto un’offerta. Ma se fossi mai intenzione a farlo, sarebbe solo per i soldi. Lo farei per beneficenza? Assolutamente no. Non siamo quel tipo di gente lì. Per Glastonbury? Non credo, Michael Eavis ha abbastanza soldi. Ma torneremo insieme un giorno? Finché siamo ancora tutti vivi e abbiamo i capelli, allora ci sarà sempre una possibilità. Ma solo per soldi”

E se i soldi saranno sufficienti, chissà che non accada. Nel frattempo, anche nel 2022, è tornato in auge il rumour della reunion…