Nel 1973, John Lennon e Yoko Ono hanno fondato una nazione immaginaria chiamata Nutopia, annunciata durante una conferenza stampa alla New York City Bar Association a Midtown Manhattan. Questo gesto è nato come reazione ai continui problemi di Lennon con il servizio di immigrazione degli Stati Uniti, che minacciava di deportarlo nel Regno Unito.

John Lennon presenta Nutopia

Lennon spiegava che la cittadinanza di Nutopia poteva essere ottenuta semplicemente dichiarando la propria consapevolezza di Nutopia. Questo paese non possedeva terra, confini né passaporti, solamente persone. Nutopia non aveva leggi se non quelle cosmiche e tutti i cittadini erano considerati ambasciatori della nazione. Lennon e Ono, come ambasciatori di Nutopia, chiedevano immunità diplomatica e il riconoscimento presso le Nazioni Unite per il loro paese e i suoi abitanti.

Yoko Ono aggiungeva che chiunque poteva diventare cittadino di Nutopia, trasformando automaticamente i cittadini in ambasciatori del paese. La costituzione di Nutopia era l’amore condiviso tra i due e il suo spirito erano i loro sogni. Durante l’annuncio, estrassero un fazzoletto bianco dalle loro tasche proclamandolo bandiera di Nutopia, simbolo della resa alla pace, non della lotta per essa.

Diventare cittadini di Nutopia è possibile

Oggi, chiunque può diventare cittadino di Nutopia. Recentemente, Nutopia è stata lanciata come sito web, citizenofnutopia.com. Completando il “processo di registrazione” con un indirizzo email, i cittadini ricevono una carta d’identità digitale e possono visualizzare su un globo animato le posizioni di altri residenti di Nutopia, rappresentati da punti. I Nutopiani possono leggere messaggi da altri cittadini o scegliere di “diffondere amore” cliccando sul simbolo ♡ accanto al nome di un cittadino.

Sebbene ci possa essere il sospetto che questa iniziativa sia un esercizio di raccolta dati da parte della casa discografica di Lennon, i cittadini possono godere di “affermazioni meditative” da John e Yoko ogni ora. Inoltre, tutto si coniuga nell’App Luminate, che permette ai fan di “sperimentare ‘Mind Games‘ di John Lennon come mai prima, con una serie di nuove Meditation Mixes abbinati a sequenze di luci immersive.”

Resta da vedere come tutto ciò si allinei con il famoso verso di Lennon “Imagine there’s no countries” nella canzone “Imagine”.