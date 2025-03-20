Non è da escludere l’arrivo di musica inedita dei Queen. A rivelarlo è stato, nelle scorse ore, Brian May.

Le leggende del rock non pubblicano un album dal 1995, con “Made In Heaven”, uscito quattro anni dopo la morte dell’iconico frontman Freddie Mercury, avvenuta nel 1991. Tuttavia, il chitarrista 77enne ha ammesso che lui e il batterista Roger Taylor, 75 anni, scrivono sempre nuovo materiale e che lui ha “l’inizio di una canzone dei Queen” che potrebbe sbocciare in qualcosa, se “raggiunge la maturità”.

Ha raccontato al magazine Mojo:

“Penso che potrebbe succedere. Sia Roger Taylor che io scriviamo e proponiamo idee e facciamo cose nei nostri studi di registrazione. Potrei avere l’inizio di una canzone dei Queen proprio lì davanti a me, ora. Si tratta solo di capire se l’idea raggiunge la maturità o meno. Si tratta di capire se quel seme può crescere”.

Taylor aveva precedentemente accennato alla pubblicazione di nuova musica dei Queen.

L’anno scorso ha detto alla rivista Uncut: “Penso che potremmo. Brian e io ne abbiamo parlato l’altro giorno, e abbiamo detto entrambi che se pensiamo di avere del buon materiale, perché no? Possiamo ancora suonare. Possiamo ancora cantare. Quindi non vedo perché no”

No a canzoni nuove incise con Adam Lambert

Quello che, invece, sente di escludere è la possibilità di incidere nuovo materiale con Adam Lambert che, negli ultimi anni, si è unito con loro in tour. I creatori di successi di “We Will Rock You” hanno dato vita a decine e decine di live con Adam Lambert dal 2012 e i loro tour hanno ricevuto recensioni entusiastiche, ma May dubita che ci sarà un nuovo album dei Queen con il secondo classificato di “American Idol”.

May è scoraggiato dai fan dei Queen che si oppongono all’idea e rispetta la loro lealtà verso Mercury.

In un’intervista con la rivista Total Guitar nel 2023 aveva detto: