Ecco le ultime notizie musicali di oggi, 17 novembre 2022. Vi riportiamo, a seguire, curiosità, uscite discografiche annunciate in queste ore.

Da Harry Styles e Taylor Swift, passando a Tredici Pietro e Luca Madonia. Le notizie musicali di oggi, in tempo reale e con aggiornamenti costanti, oltre ai consueti articoli che potete trovare su Soundsblog.it

Notizie musicali di oggi, 17 novembre 2022, musica internazionale

Shania Twain: “Sarebbe un sogno poter collaborare con Harry Styles”

Shania Twain ha ammesso, in una recente intervista con Nancy O’dell a TalkShopLive, che una collaborazione con Harry Styles sarebbe un “sogno”. La cantante si era unita all’ex star dei One Direction sul palco del Coachella all’inizio di quest’anno per eseguire i suoi successi ‘Man! I Feel Like A Woman’ e ‘You’re Still The One’:

“Sono salita sul palco con Harry Styles al Coachella. Mi ha invitato sul suo palco, è stato così meraviglioso e lui è una persona adorabile, fantastica. Voglio dire un ragazzo adorabile, ma ormai è un uomo. Una collaborazione sarebbe il mio sogno, sì. È impegnato a fare film in questo momento. Mi piacerebbe farlo accadere, assolutamente. E la magia accadrà, ne sono sicura”

Nel frattempo, Shania Twain si sta preparando per l’uscita del nuovo album “Queen of Me”, che uscirà il 3 febbraio 2023.

Ha ammesso che la pandemia le ha dato tutto il tempo per concentrarsi sulla scrittura e le sessioni hanno prodotto materiale sufficiente per ben “quattro album”:

“Il periodo COVID mi ha dato più tempo di quanto mi aspettassi. Quindi ho praticamente scritto quattro album di musica. Questo è solo l’inizio. Ero così produttiva, ho scritto un sacco di musica”

Taylor Swift: “Ho urlato per dieci minuti dopo le nomination ai Grammy 2023”

Taylor Swift ha urlato per “10 minuti di fila” dopo aver ricevuto una nomination ai Grammy Awards per la categoria “Song of the Year”. La star 32enne è entusiasta per il riconoscimento – che non ha mai vinto – per la sua versione di 10 minuti di “All Too Well”, che ha scritto con Liz Rose:

“Ho appena parlato al telefono con @lizrosemusic, la mia co autrice di All Too Well, e mi sono ricordata di come abbiamo iniziato a scrivere insieme quando avevo 14 anni. Ha creduto in me allora e ora siamo nominate insieme. È così bello che non ce la faccio. Voglio divagare sulla magia e il mistero del tempo e del destino e reclamare la mia arte, ma invece penso che andrò a urlare per dieci minuti di fila. E penso a come tutto questo non sarebbe accaduto senza di te. (sic)”

E infine ha aggiunto:

“Ho tante ragioni per perdere la testa oggi, ma… All Too Well 10 è la canzone di cui sono più orgogliosa, tra tutte quelle che ho scritto. Il fatto che sia nominata per la canzone dell’anno ai Grammy, un premio che non ho mai vinto, che onora la scrittura delle canzoni… è epocale e surreale”

Grammy 2023, record storico per Beyoncé

Vi abbiamo riportato le nomination dei Grammy 2023 (dove appaiono anche i Maneskin) e Beyoncé -come da previsioni- risulta essere tra le artiste più candidate. E ha già avuto un nuovo primato. La Recording Academy ha annunciato che la superstar ha raccolto otto nomination per la 65a edizione dei Grammy Awards, portando a 88 il numero totale di nomination ai Grammy, in tutta la sua carriera. Con queste nuove nomination, Beyoncé è ora l’artista più nominata di sempre, legare con suo marito, Jay-Z, che detiene anche 88 nomination.

Harry Styles colpito in un occhio, in concerto, da una caramella lanciata (video)

Durante uno dei suoi spettacoli Love on Tour, al Forum di Los Angeles, il cantante 28enne è stato colpito in un occhio da uno spettatore che ha lanciato degli Skittles (caramelle a forma di bottone al gusto di frutta, dal guscio di zucchero duro, ndr) sul palco. Un fan ha condiviso il momento in cui è successo in un video su Twitter, mostrando più pezzi di caramelle che volano sul palco e colpiscono Styles nell’occhio sinistro.

don’t throw shit onstage that’s going to hurt him what the actual fuck is the point of throwing skittles bro harry styles is not going to eat your random fucking dirty skittles stop it pic.twitter.com/W2F7sMO7GZ — lj loves fitf (@charmingtommo) November 15, 2022

Il cantante di “As It Was” sussulta all’impatto e tiene la mano davanti all’occhio mentre si china, apparentemente dolorante. Il cantante si è strofinato e sfregato gli occhi, visibilmente, per il resto dello show

Pauli Lovejoy, un membro della band di Styles, ha confermato durante un Instagram Live che è stato effettivamente lanciato uno Skittle e che il cantante sta bene.

“Ma fatemi un favore, non lanciate più Skittles sul palco”

Destroy Lonely in concerto al Circolo Magnolia di Milano lunedì 19 marzo 2023

Destroy Lonley, rapper americano, ha annunciato l’unica data italiana, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, che si terrà ai Magazzini Generali lunedì 19 marzo 2023.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili da venerdì 18 novembre 2022 alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita (clicca qui)

L’artista ventunenne, al secolo Bobby Sandimanie III, ha costruito una carriera sulla sperimentazione di nuovi sound superando i confini del rap. Intreccia produzione, inventiva e carisma per creare colonne sonore di uno stile di vita all’insegna della sontuosità. Questo approccio si nota in “No Stylist”, il mixtape di debutto per l’etichetta Opium di Playboi Carti, un esordio che ha raggiunto la #91 nella Billboard 200.

Unholy, il singolo di Sam Smith e Kim Petras è certificato oro in Italia

Unholy, il primo singolo tratto dal quarto album di Sam Smith, Gloria, in pubblicazione il 27 gennaio 2023, è stato certificato ORO in Italia, da Fimi-GfK. Per il brano, Sam Smith ha riunito a sé un impareggiabile cocktail di collaborazioni, unendo le superstar della produzione ILYA (Max Martin, Ariana Grande, Jennifer Lopez), Blake Slatkin (Lizzo, 24K Golden), Cirkut (Nikki Minaj, The Weeknd ), Omer Fendi (Lil Nas X, The Kid Laroi), oltre che Jimmy Napes e la diva del pop Kim Petras. Unholy, è l’ottava hit di Sam a raggiungere il numero 1 nelle classifiche, ha ottenuto sino a qui oltre 380 milioni di stream su Spotify; il singolo è rimasto in cima alle classifiche globali di Spotify e Apple Music dal giorno dell’uscita, per 24 giorni e oltre. Dominando le tendenze di Tik-Tok, con Unholy, Sam è tra i soli altri tre artisti che hanno debuttato al numero 1 della classifica ufficiale del Regno Unito quest’anno.

Brian Eno, è uscito il video ufficiale di “Garden Of Stars”

Brian Eno ha pubblicato il mese scorso il suo ultimo album in studio FOREVERANDEVERNOMORE su tutti i formati (vinile, CD, digitale e Dolby Atmos Blu-ray) ottenendo grande successo. Oggi esce un nuovo affascinante video che accompagna il brano “Garden Of Stars“. Prodotto da Brian e da Nick Robertson, un collaboratore artistico di lunga data che ha creato il suggestivo artwork dell’album, il filmato raffigura una creazione meravigliosa.

Dando qualche anticipazione sulla canzone e sul video gli artisti hanno commentato:

“Immaginate un essere abbastanza grande da avere il nostro Universo come giocattolo, e di osservare affascinati come quell’Universo nasca, fiorisca e infine si spenga… o alternativamente si divida in un milione di universi paralleli….” – Brian Eno

“Il video Garden of Stars immagina la creazione delle stelle come se avvenisse in un giardino dove vengono creati nuovi incroci esotici di fiori che popolano i cieli. Ognuno di essi è una variante unica di un progetto universale”.- Nick Robertson

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui.

Mondiali Qatar 2022, Shakira NON si esibirà

Shakira ha ritirato il suo nome dalla lista degli artisti alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo FIFA. La cantante di Waka Waka ha cambiato idea sulla sua apparizione alla cerimonia imminente dei Mondiali 2022 a causa di “motivi personali” secondo quanto svelato da Marca Magazine.

“Mi è stato confermato che Shakira non si esibirà alla cerimonia di apertura, ma non diranno se avrà un altro ruolo durante la Coppa del Mondo”, ha citato Adriana Dorronsoro.

Anche Sandra Aladro, un’altra collaboratrice del programma Telecinco, ha confermato la notizia dopo aver parlato con l’entourage della cantante.

E dopo Dua Lipa “(Andrò quando rispetteranno i diritti umani”), un’altra artista internazionale ha detto NO alla Cerimonia imminente dei Mondiali 2022.

Notizie musicali di oggi, 17 novembre 2022, Musica italiana

Tredici Pietro e Lil Busso, il nuovo disco “Lovesick” dal 2 dicembre 2022

Continua la collaborazione tra Tredici Pietro e Lil Busso che, dopo il rilascio del singolo “Why U Naked?” (28 ottobre per Epic Records/Sony Music Italy), hanno annunciato al pubblico una grande novità. Dopo aver portato a Bologna, loro città d’origine, un modo totalmente nuovo di fare rap ispirandosi alla scena statunitense degli anni Dieci, rilasceranno “Lovesick”, l’album in collaborazione, in versione fisica in CD e su tutte le piattaforme digitali, a partire da venerdì 2 dicembre 2022.

Così Tredici Pietro e Lil Busso descrivono il loro nuovo album congiunto:

“Erano 3-4 anni che dovevamo fare questo disco, ma per una ragione o per un’altra non siamo riusciti fino ad oggi. La volontà c’è fin da quando ci conosciamo, serviva solo il momento giusto, non c’era ancora la musica ma l’intenzione c’è sempre stata. C’è una vera fratellanza, un rapporto di amicizia che ci lega e una sinergia che ci rende la vita più semplice, a nostro parere è fondamentale anche per lavorare bene. Dopo aver entrambi vissuto all’estero, siamo tornati in Italia, abbiamo capito che era arrivato il momento di fare musica “per davvero”. Ci lega una quantità di cose innumerevoli, siamo persone simili, con una storia simile, influenze musicali simili, che si sono trovate subito, sia musicalmente che personalmente”

Luca Madonia, è uscito il nuovo album “Stiamo tutti ben calmi”

Per festeggiare i primi quarant’anni di musica esce martedì 15 Novembre, il nuovo lavoro discografico di Luca Madonia, “Stiamo tutti ben calmi”:

“La scelta del titolo non è casuale ma descrive lo spirito del disco in un determinato momento storico. Ci sono tre inediti più la rilettura “adulta” e volutamente acustica dei brani più rappresentativi della mia carriera, dai fantastici anni 80 con i Denovo fino alle canzoni da solista che ancora oggi parlano di me, del mio presente. Abbiamo scelto un approccio musicalmente più calmo, cerebrale, vivendo in un’epoca di isteria collettiva emersa soprattutto dopo questi due anni di pandemia”

Potete ascoltare l’album in streaming qui sotto:

(notizie musicali in aggiornamento)