Quali sono le notizie di oggi in campo musicale? Ecco alcuni aggiornamenti e curiosità tra novità discografiche, concerti annunciati e indiscrezioni.

Benji, “Il mio miglior nemico”: l’EP esce il 27 ottobre 2023

Anticipato dal singolo “Sobrio”, esce venerdì 27 ottobre 2023 “Il mio miglior nemico”, il nuovo EP di Benji dove viene raccontato in musica e parole tutto quello che è successo negli ultimo anni dalla scissione di una delle band pop che hanno infranto tutti i record e macinato successi e dischi di platino, a oggi , fino alla recente pubblicazione del film AFTER, il franchise di successo mondiale che nasce sulla scia del fenomeno letterario bestseller per young adult di Anna Todd, dove è presente come attore.

Ecco le parole del cantante:

“Il mio miglior nemico” sono io. Nella gioia e nel dolore, l’unica persona che è stata in grado di farmi del male o salvarmi, sono io. In questi anni mi sono amato alla follia e odiato a morte, e la fama, il successo e i soldi hanno solo amplificato il bene e il male che ho fatto a me stesso e al mondo che ho attorno. “Il mio Miglior Nemico” è un viaggio personale e musicale verso una nuova consapevolezza, la lotta e l’accettazione di sé stessi, un conflitto emotivo che molte persone sperimentano nella propria vita per conoscersi, raccontarsi e diventare persone migliori”.

M¥SS KETA, Condannata a danzare: il brano colonna sonora del film di Maccio Capotonda

Condannata a danzare è la canzone di M¥Ss Keta scelta per la colonna sonora del film di Maccio Capotonda “Il migliore dei mondi”, dal 17 novembre 2023 su Prime Video. Il brano, scritto da M¥SS KETA e prodotto da RIVA, è ispirato alla trama del film, alle sue atmosfere, e soprattutto alla particolare ambientazione in un multiverso differente. Si tratta infatti di una canzone che appartiene a un mondo alternativo in cui internet si è fermato all’era dei modem 56k, e quindi già dalla sua creazione, “Condannata a danzare” è nata come un brano che doveva contenere in sé un certo tipo di reference sonore e di sound, post new wave e dark, ma anche morbido ed emotivo, con slanci luminosi che potessero accompagnare l’evoluzione del personaggio di Ennio, il protagonista del film interpretato da Maccio. Ecco le parole di m¥ss Keta_

“Da persona sempre desiderosa di nuovi stimoli e nuove avventure, per me lavorare alla canzone originale per ‘il migliore dei mondi’, mettendo insieme musica e cinema, è stato intenso e travolgente: lavorare fianco a fianco con maccio mi ha fatto immergere nella storia e nella mente del protagonista”