Nika Paris presenterà il suo inedito, No limit, nella prossima puntata di X Factor 2021, in onda giovedì 25 novembre. La cantante, dopo aver lanciato “Tranquille”, si mette alla prova con un secondo pezzo che -insieme alla cover di “Don’t Start Now” di Dua Lipa- eseguirà pul palco del Teatro Repower.

Vi terremo aggiornati con audio e testo della canzone non appena disponibili.

Così si era presentata Nika Paris, dopo essere stata scelta da Mika per i Live Show.

“Mi chiamo Nika Paris perché il mio nome è Nicole, tutti i miei amici mi chiamano così. Paris da Parigi perché mia nonna ha origini francese. Io non sono semplice per niente: sono complicata, estroversa e spesso vivo nel mio mondo. Amo la vita con tutte le sue sfumature. Ho iniziato a suonare il piano all’età di 4 anni e a cantare da quando ne avevo. Amo la musica di Ariana Grande, Etta James, Dua Lipa… e tanti altri. Ancora non riesco a credere che sono arrivata fino a qui, con Mika come giudice: lui mi aiuterà a crescere. Solo 5 cantanti potevano passare ai Bootcamp ma il giorno prima, nella mia borsa, ho trovato dei fazzoletti con il nome Mika… per me è stato un segno che mi ha fatto stare tranquilla. So che è una persona estremamente preparata e dice quello che pensa. E’ una dota molto importante…”