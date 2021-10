Nika Paris è una cantante di X Factor 2021 scelta da Mika per il suo roster.

La cantante ha appena 16 anni ed è originaria della Bulgaria. E’ venuta in Italia appositamente per partire a questa edizione di X Factor e vive da Poco a Milano.

Ai casting si è presentata con la cover del brano “Je veux” di ZAZ e ha conquistato tutti i giudici grazie alla sua interpretazione intensa ed emozionante.

Nella fase dei Bootcamp, Nika viene affidata a Mika. E il giudice viene rapito dalla sua performance della cover di “Flou” di Angèle. Per questo motivo le assegna una delle sedie disponibili per il suo team.

E’ poi nello step dedicato agli Home Visit dove Nika conquista ufficialmente un posto tra i tre concorrenti per i live show. La canzone interpretata è una cover di “La chanson de Prevert” di Serge Gainsbourg.

Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate nel vlog di Sky.

“Mi chiamo Nika Paris perché il mio nome è Nicole, tutti i miei amici mi chiamano così. Paris da Parigi perché mia nonna ha origini francese. Io non sono semplice per niente: sono complicata, estroversa e spesso vivo nel mio mondo. Amo la vita con tutte le sue sfumature. Ho iniziato a suonare il piano all’età di 4 anni e a cantare da quando ne avevo. Amo la musica di Ariana Grande, Etta James, Dua Lipa… e tanti altri. Ancora non riesco a credere che sono arrivata fino a qui, con Mika come giudice: lui mi aiuterà a crescere. Solo 5 cantanti potevano passare ai Bootcamp ma il giorno prima, nella mia borsa, ho trovato dei fazzoletti con il nome Mika… per me è stato un segno che mi ha fatto stare tranquilla. So che è una persona estremamente preparata e dice quello che pensa. E’ una dota molto importante…”