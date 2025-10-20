Nino D’Angelo festeggia 50 anni di carriera: nel 2026 torna nei palasport con “I miei meravigliosi anni ’80 bis”

Un ricordo personale. Nino D’Angelo mi regalò una delle battute più belle mai sentite tra tutte le numerosissime conferenze stampa del Festival di Sanremo. Era il 1999, Nino partecipava con un brano d’autore davvero sorprendente e gradevolissimo, Senza Giacca e Cravatta. Fu un colpo di scena per chi si aspettava l’interprete dei musicarelli napoletani e non aveva assistito alla sua progressiva svolta impegnata. Arrivò ottavo assoluto.

Un ricordo speciale di Nino D’Angelo

In sala stampa rispondendo a una domanda, Nino D’Angelo dice… “Quando ero più giovane e dovevo riempire i locali e le discoteche facevo anche tre eventi in un giorno. E prendevo un aereo dopo l’altro. Ora che sono maturato, diciamo così, ho paura di valore. Forse era meglio prima, quando ero scemo…”

Battuta strepitosa. In realtà Nino D’Angelo, da ottimo interprete ha sempre cercato di portare al pubblico quello che il pubblico voleva. Negli anni ’80 per proiettare i suoi film a Napoli dovevano aprire i cinema fin dalla mattina. E in TV le repliche passavano a ciclo continuo. Lui era “il casco d’oro”. Una popolarità immensa, in Italia e all’estero. I concerti erano un vero happening, una festa popolare. Termine che gli piaceva particolarmente: “Quando mi dicono che faccio musica popolare e pensano di farmi un dispetto in realtà mi stanno facendo il complimento più grande, quello che amo di più….”

Nino D’Angelo, il ritorno al suo pubblico

Forte del notevolissimo successo di questa stagione che per lui è stata di grande impegno con tutta una serie di concerti sold out e riconoscimenti Nino D’Angelo tornerà l’anno nei palasport con il nuovo tour I miei meravigliosi anni ’80… bis! .

Quel BiS suggella la richiesta del pubblico di rivedere il cantautore napoletano nei grandi spazi live, ma sempre a stretto contatto, cosa che un palasport consente: e uno stadio, che D’Angelo riempierebbe comunque e senza difficoltà, forse no.

Il tour celebra anche un traguardo speciale: i 50 anni di carriera: “Nel 2026 festeggerò mezzo secolo di palco e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco. Oggi torno nei palazzetti per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta, ma una cosa è certa: le emozioni non mancheranno”.

Uno show globale e teatrale

Lo show si preannuncia come un’esperienza immersiva e multimediale che unirà musica, immagini e narrazione teatrale per raccontare mezzo secolo di successi. Nino D’Angelo ripercorrerà i brani più amati degli anni ’80 e ’90, ma anche le canzoni più recenti, in un racconto che intreccia ricordi personali e storia collettiva.

Il ritorno nei palasport arriva dopo un anno straordinario per l’artista: il tour estivo da tutto esaurito, culminato con un doppio sold out in Piazza del Plebiscito a Napoli e il successo del film-documentario Nino, 18 giorni, diretto dal figlio Toni D’Angelo e presentato con grande consenso di pubblico e critica alla recente Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Con I miei meravigliosi anni ’80… bis!, Nino D’Angelo continua a rinnovare il suo legame davvero speciale con il pubblico e con la canzone popolare italiana, confermandosi un punto di riferimento autentico e trasversale per generazioni di ascoltatori.

Le date del tour di Nino D’Angelo

20 febbraio 2026 – PalaCatania di Catania

5 marzo 2026 – PalaFlorio di Bari

7 marzo 2026 – Unipol Arena di Bologna

19 marzo 2026 – Unipol Forum di Milano

11 aprile 2026 – PalaSele di Eboli