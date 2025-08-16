Nino D’Angelo, chi sono e che lavoro svolgono i suoi amati figli.Un artista che ha ama la Musica e l’Arte in linea generale da quando è un ragazzino e che ha portato la sua adorata Napoli con orgoglio ovunque. Lui, per sempre il mitico caschetto d’oro, ha lasciato un segno indelebile nel mondo musicale italiano,

Nino D’Angelo, chi sono e cosa fanno i suoi figli

Nino D’Angelo, chi sono e che lavoro svolgono i suoi amati figli.

Un artista che ha ama la Musica e l’Arte in linea generale da quando è un ragazzino e che ha portato la sua adorata Napoli con orgoglio ovunque. Lui, per sempre il mitico caschetto d’oro, ha lasciato un segno indelebile nel mondo musicale italiano, strizzando l’occhio anche al Cinema, visto che è anche un attore.

Nino D’Angelo, vera icona ancora oggi per tantissime persone, nonché per quei giovani che sognano di percorrere, almeno in piccola parte, la sua brillante e fulgida carriera di uomo di spettacolo a tuttotondo. Nonostante sia sempre stato molto impegnato con il suo lavoro, l’artista è riuscito a costruirsi una splendida famiglia della quale va giustamente ben fiero.

L’ha creata con il grande amore della sua vita. Stiamo parlando della sua bellissima moglie, quale Anna Maria Gallo, che ha sposato in giovanissima età nel 1979. Con lei ha messo al mondo due figli maschi che sono adulti e che sono molto legati ai propri genitori. Uno ha scelto, in qualche maniera, di seguire le orme paterne dal punto di vista professionale.

Nino D’Angelo, chi sono i figli e che cosa fanno

Il primogenito si chiama Antonio ed è nato nel 1979. Lavorativamente parlando si occupa di Cinema e, in particolar modo, di produzione cinematografica. Ha messo in atto una lunga e appassionante gavetta che lo ha portato ad essere un bravo e affermato sceneggiatore e regista. Ha operato con successo anche in Teatro, altra grande passione del suo tanto celebre papà.

Se parliamo di esordi lavorativi per il giovane, è impossibile non sottolineare che, quando si approcciò all’universo lavorativo nel 2002, ottenne buoni successi per suoi due cortometraggi. Nel 2007 un suo lavoro gli ha permesso di ottenere la candidatura al prestigioso David di Donatello nella Categoria dedicata espressamente ai registi emergenti.

Il secondogenito, classe 1983, di nome fa Vincenzo. Non ha mai dimostrato di possedere una verve artistica. Ha infatti optato per il Giornalismo. È diventato uno stimatissimo giornalista e ora lo possiamo trovare nelle vesti di collaboratore fisso su La Gazzetta dello Sport. Di lui si sa che, esattamente come il suo amato papà, è un super tifoso del Napoli. Parlando di vita privata non si sa praticamente nulla di lui, nonostante sia parecchio attivo sui Social. Tuttavia qui pubblica perlopiù contenuti di stampo squisitamente giornalistico. Del fratello è noto invece che sia sposato con Roberta e che abbia un figlio di nome Gaetano.