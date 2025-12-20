Nicolò Filippucci, età, studi, fidanzata, Instagram, Amici, tutto sul vincitore di Sanremo Giovani

Una voce giovane che ha conquistato il palco dell’ Ariston: chi è Nicolò Filippucci, ex allievo di Amici e futura Nuova Proposta di Sanremo 2026

Volto già conosciuto per essere stato un allievo di Amici, Nicolò Filippucci è pronto a calcare il palco dell’Ariston dopo la vittoria di Sanremo Giovani. Non è stato un colpo di scena, ma il risultato di un percorso costruito con pazienza, studio e una visione musicale sorprendentemente matura per la sua età.

Nelle settimane di Sarà Sanremo, Filippucci ha portato sul palco un brano che ha colpito, apparendo subito essenziale, riconoscibile, quasi controcorrente. Una scelta voluta, per non cercare l’effetto immediato, ma per restare. E proprio questo ha convinto pubblico e addetti ai lavori. Il suo nome circolava già da tempo tra gli osservatori più attenti, ma la vittoria tra le Nuove Proposte rappresenta un grande passo della sua giovane e promettente carriera.

Chi è Nicolò Filippucci: età, origini e formazione

Nicolò Filippucci è nato l’11 gennaio 2007 in Umbria, tra Castiglione del Lago e Corciano, in provincia di Perugia. Segno del Capricorno, cresce in un contesto familiare profondamente legato alla musica. Il suo rapporto con le note infatti inizia prestissimo: a sette anni imbraccia la chitarra, poco dopo entra nel coro del Conservatorio Morlacchi di Perugia, dove inizia a formare una solida base tecnica: “Sono innamorato di Fabrizio De André ma sono cresciuto anche con la musica classica, mio fratello suona il pianoforte. Mamma, che è fisioterapista, lo suonava per hobby; papà è consulente aziendale. Ho scoperto che mio nonno paterno cantava e ha anche composto canzoni per lo Zecchino d’oro” Ha dichiarato in un’intervista.

Parallelamente agli studi Nicolò coltiva dunque una passione che diventerà presto qualcosa di più serio: dal 2021 partecipa a diverse competizioni musicali, vincendo Il Mio Canto Libero a Cannara e arrivando in finale al Cantagiro con il brano inedito Fingere. Seguono la finale al Tour Music Fest e il secondo posto al NYCanta nel 2023.

Il vero punto di svolta arriva nel 2024, quando entra nella scuola di Amici. Voluto da Anna Pettinelli, Nicolò conquista progressivamente spazio e credibilità all’interno del programma, nonostante qualche iniziale scetticismo. La sua crescita artistica è evidente: migliora nella presenza scenica, affina la scrittura e dimostra una notevole capacità di controllo vocale.

All’interno del talent pubblica diversi inediti, tra cui Non mi dimenticherò e Yin e Yang, oltre alla collaborazione Just Friends. Il pubblico lo premia, così come i professori e i giudici. La maglia oro e l’accesso al Serale consolidano il suo ruolo nel celebre talent. E’ con Laguna che Nicolò si presenta a Sanremo Giovani: una canzone lontana da qualsiasi cliché radiofonico: “È una canzone che parla anche di me, la definisco “universale”. Parla di un amore finito e di tutti i pensieri che si fanno. Credo che tante persone possano riconoscersi” Ha fatto sapere.

Sulla vita privata di Nicolò Filippucci c’è poco da raccontare, è giovanissimo e in più preferisce che a parlare siano le canzoni. Non ci sono conferme su una fidanzata e, almeno per ora, nessun racconto sentimentale condiviso pubblicamente. Il suo profilo Instagram che conta 187.000 follower, cifra che è destinata a crescere, è curato ma essenziale: musica, backstage e momenti di lavoro.