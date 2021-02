E’ morto il padre di Nicki Minaj.

A dare la notizia è strato il tempestivo sito TMZ che ha raccontato anche un primo sommario resoconto dell’accaduto. Secondo quanto riportato, Robert Maraj stava camminando sulla strada tra Roslyn Road e Raff Avenue venerdì sera intorno alle 18:00, quando è stato investito da un veicolo diretto a nord. I poliziotti hanno aggiunto che il guidatore è poi fuggito dalla scena dell’incidente.

Secondo le prime indiscrezioni, sono minime le informazioni sull’auto in base al racconto dei testimoni.

Robert sarebbe poi stato portato in un ospedale della zona, già in condizioni critiche. Successivamente è morto per le ferite nel fine settimana. La Homicide Squad sta indagando sul caso e chiede l’aiuto del pubblico per identificare la parte responsabile. Non c’era una descrizione decente del veicolo sospetto.

Nicki Minaj ancora non ha commentato e parlato dell’accaduto, nemmeno attraverso i suoi profili social.

Dopo essere venuti a conoscenza dell’accaduto, il sito ha contattato il portavoce della star. Un rappresentante di Nicki ha confermato la morte di suo padre, ma non ha voluto rilasciare ulteriori commenti in questo momento.

A ottobre 2020, Nicki Minaj è diventata madre, dopo aver annunciato, mesi prima la sua gravidanza.

Via Twitter, a settembre, aveva spiegato che sarebbe diventata presto madre:

Ho scelto di ritirarmi e di mettere su famiglia. So che voi ragazzi siete felici, adesso. E a voi, miei fan, chiedo di rappare la mia musica sino al giorno della mia morte. Vi amo, e lo farò per sempre

L’ultimo disco pubblicato da Nicki Minaj risale al 2018, si intitolava Queen. Il quarto album della sua carriera ha debuttato al secondo posto della classifica americana dei dischi più venduti, la Billboard 200.

In Italia, invece, Queen si è fermato al diciannovesimo gradino della chart Fimi. Ad anticipare il progetto fu il singolo Chun-li (aprile 2018).