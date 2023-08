Barbie è un successo mondiale. Il film sta macinando incassi altissimi e mai immaginati in tutti i Paesi, puntando a superare comodamente il miliardo di incassi. Anche i brani della colonna sonora stanno ottenendo un buon riscontro ma la soundtrack non è riuscita ad agguantare la vetta della Billboard 200, in America. A batterla è stato il disco delle NewJeans. Chi sono? Scopriamolo insieme. Vi diamo un primo indizio: K-pop…

Chi sono le NewJeans

Le NewJeans sono un gruppo formato da cinque membri: Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein. Hanno ottenuto un immediato successo con il loro album d’esordio, nel 2022, grazie alla loro immagine di “ragazze della porta accanto” e con brani molto radiofonici -dal sound pop e R&b- ispirati alle sonorità degli anni ’90.

Il nome del gruppo, NewJeans, ha un doppio significato. Il primo indica i jeans come un capo di moda senza tempo mentre il suono della parola ricorda anche “nuovi geni“, riferendosi al gruppo che inaugura una nuova generazione di musica pop.

Il casting per dare vita al gruppo femminile è iniziato nel 2020 ed è stato gestito dall’etichetta indipendente ADOR. Inizialmente il lancio della band era previsto per il 2021 ma è stato rimandato a causa della pandemia da Covid-19.

NewJeans, da Attention a Get Up: la discografia della band

Il 22 luglio 2022 è uscito il loro singolo di debutto, Attention. Il video è stato seguito da un annuncio del loro imminente debutto con un EP che avrebbe contenuto quattro tracce, inclusi due singoli aggiuntivi. Successivamente è uscito “Hype boy“, il loro secondo pezzo. I preordini per l’EP hanno superato le 444.000 copie in tre giorni.

Il 1° agosto, i NewJeans pubblicarono digitalmente il loro EP di debutto insieme al terzo singolo, “Cookie“. La versione fisica dell’EP è stata rilasciata l’8 agosto e ha venduto oltre un milione di copie, diventando l’album di debutto più venduto di un gruppo femminile K-pop in Corea del Sud. Numerosi i premi conquistato grazie ai brani rilasciati e al loro EP d’esordio: Golden Disc Awards, Seoul Music Awards, Korean Music Awards, Melon Music Awards e gli Asia Artist Awards.

Le NewJeans hanno pubblicato “Ditto” il 19 dicembre 2022, come primo singolo dal loro primo album singolo, OMG. Proprio con questa canzone hanno fatto il loro debutto nella Billboard Hot 100, alla posizione 82. OMG è uscito a gennaio 2023 vendendo oltre un milione di copie. Il singolo OMG è entrato alla 72 nella classifica americana.

Nel maggio 2023, hanno pubblicato un secondo singolo, “Be Who You Are (Real Magic)”. Il gruppo ha pubblicato il secondo EP, Get Up, il 21 luglio 2023. L’EP ha debuttato al numero due della Circle Album Chart e ha venduto 1,65 milioni di copie nella prima settimana di uscita.

E proprio GET UP è riuscito a fare meglio della colonna sonora di Barbie, conquistando così la vetta della classifica Billboard 200.