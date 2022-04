Nevermind dei Nirvana, l’edizione per i 30 anni arriva in vinile

Il 2021 ci ha visto celebrare anche i 30 anni dall’uscita di Nevermind di Nirvana e per celebrare questa storica occasione, così come era accaduto per il ventennale del disco, è stata rilasciata un’edizione Super Deluxe in CD e ora, ad un anno di distanza, anche la versione vinile da per arrivare. I fan più accaniti del disco e dei Nirvana più in generale sicuramente non se la sono lasciata scappare, ma se qualche ritardatario non è ancora riuscito a godere di questo capolavoro, oggi può approfittare di questa versione ancora più importante che contiene ben 8 LP e un vinile 7″, che sarà disponibile anche in Italia dal 27 maggio 2022.

Nevermind dei Nirvana: i dettagli dell’edizione per il 30esimo anniversario

Nevermind ha raggiunto le vette delle chart mondiali già a pochi mesi dalla sua pubblicazione e, con il suo impatto dirompente, ha portato Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl da band cult del nord-ovest del Pacifico ad essere uno dei gruppi di maggior successo – e più influenti – di tutti i tempi. Ora il disco torna in edizione restaurata e ampliata con audio rimasterizzato in alta risoluzione 192kHz 24-bit a partire dai nastri analogici stereo originali e con inclusi 4 spettacoli dal vivo completi:

Live in Amsterdam, Paesi Bassi (registrato e filmato il 25 novembre 1991 al famoso club Paradiso)

(registrato e filmato il 25 novembre 1991 al famoso club Paradiso) Live in Del Mar, California (registrato il 28 dicembre 1991 al Pat O’Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds)

(registrato il 28 dicembre 1991 al Pat O’Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds) Live in Melbourne, Australia (registrato il 1 febbraio 1992 al The Palace di St. Kilda)

(registrato il 1 febbraio 1992 al The Palace di St. Kilda) Live in Tokyo, Giappone (registrato al Nakano Sunplaza il 19 febbraio 1992)

Nevermind, tutte le tracce dell’edizione CD per il 30esimo anniversario



Le 70 tracce dell’edizione Super Deluxe di Nevermind nella versione CD sono così suddivise:

CD 1 – Nevermind (Original Album Remastered)

Smells Like Teen Spirit In Bloom Come As You Are Breed Lithium Polly Territorial Pissings Drain You Lounge Act Stay Away On A Plain Something In The Way

CD 2 – Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991)

Drain You Aneurysm School Floyd The Barber Smells Like Teen Spirit About A Girl Polly Lithium Sliver Breed Come As You Are Been A Son Negative Creep On A Plain Blew Love Buzz Territorial Pissings

CD 3 – Live in Del Mar, California (Pat O’Brien Pavilion, Del Mar Fairgrounds, December 28, 1991)

Drain You Aneurysm School Floyd The Barber Smells Like Teen Spirit About A Girl Polly Sliver Breed Come As You Are Lithium Territorial Pissings

CD 4 – Live in Melbourne, Australia for triple j (The Palace, St. Kilda, February 1, 1992)

Aneurysm Drain You School Sliver About A Girl Come As You Are Lithium Breed Polly Lounge Act In Bloom Love Buzz Smells Like Teen Spirit Feedback Jam Negative Creep On A Plain Blew

CD 5 – Live in Tokyo, Japan (Nakano Sunplaza, February 19, 1992)

Negative Creep Been A Son On A Plain Blew Come As You Are Lithium Breed Sliver Drain You About A Girl School Aneurysm Love Buzz Polly Territorial Pissings Smells Like Teen Spirit

Bluray – Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991)

Drain You Aneurysm School Floyd The Barber Smells Like Teen Spirit About A Girl Polly Lithium Sliver Breed Come As You Are Been A Son Negative Creep On A Plain Blew Love Buzz Territorial Pissings

Nevermind, tutte le tracce dell’edizione vinile per il 30esimo anniversario

Questa, invece, la suddivisione delle 70 tracce dell’edizione Super Deluxe di Nevermind nella versione vinile:

LP 1 – Nevermind (Original Album Remastered)

Smells Like Teen Spirit (Lato A)

In Bloom (Lato A)

Come As You Are (Lato A)

Breed (Lato A)

Lithium (Lato A)

Polly (Lato A)

Territorial Pissings (Lato B)

Drain You (Lato B)

Lounge Act (Lato B)

Stay Away (Lato B)

On A Plain (Lato B)

Something In The Way (Lato B)

LP 2 – Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991)

Drain You (Lato A)

Aneurysm (Lato A)

School (Lato A)

Floyd The Barber (Lato A)

Smells Like Teen Spirit (Lato B)

About A Girl (Lato B)

Polly (Lato B)

Lithium (Lato B)

LP 3 – Live in Amsterdam, Netherlands (Paradiso, November 25, 1991)

Sliver (Lato A)

Breed (Lato A)

Come As You Are (Lato A)

Been A Son (Lato A)

Negative Creep (Lato A)

On A Plain (Lato B)

Blew (Lato B)

Love Buzz (Lato B)

Territorial Pissings (Lato B)

LP 4 – Live in Del Mar, California (Pat O’Brien Pavilion, Del Mar Fairgrounds, December 28, 1991)

Drain You (Lato A)

Aneurysm (Lato A)

School (Lato A)

Floyd The Barber (Lato A)

Smells Like Teen Spirit (Lato A)

About A Girl (Lato A)

Polly (Lato B)

Sliver (Lato B)

Breed (Lato B)

Come As You Are (Lato B)

Lithium (Lato B)

Territorial Pissings (Lato B)

LP 5 – Live in Melbourne, Australia for triple j (The Palace, St. Kilda, February 1, 1992)

Aneurysm (Lato A)

Drain You (Lato A)

School (Lato A)

Sliver (Lato A)

About A Girl (Lato B)

Come As You Are (Lato B)

Lithium (Lato B)

Breed (Lato B)

Polly (Lato B)

LP 6 – Live in Melbourne, Australia for triple j (The Palace, St. Kilda, February 1, 1992)

Lounge Act (Lato A)

In Bloom (Lato A)

Love Buzz (Lato A)

Smells Like Teen Spirit (Lato A)

Feedback Jam (Lato B)

Negative Creep (Lato B)

On A Plain (Lato B)

Blew (Lato B)

LP 7 – Live in Tokyo, Japan (Nakano Sunplaza, February 19, 1992)

Negative Creep (Lato A)

Been A Son (Lato A)

On A Plain (Lato A)

Blew (Lato A)

Come As You Are (Lato A)

Lithium (Lato B)

Breed (Lato B)

Sliver (Lato B)

Drain You (Lato B)

LP 8 – Live in Tokyo, Japan (Nakano Sunplaza, February 19, 1992)

About A Girl (Lato A)

School (Lato A)

Aneurysm (Lato A)

Love Buzz (Lato A)

Polly (Lato B)

Territorial Pissings (Lato B)

Smells Like Teen Spirit (Lato B)

Vinile 7″