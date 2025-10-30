Nelly Furtado, che fine ha fatto la regina del pop degli anni Duemila? Oggi diversissima

Ricordate Nelly Furtado? Negli anni 2000 era la vera regina del pop, ma cosa fa oggi? Eccola, molto diversa.

La cantante canadese Nelly Furtado, icona pop degli anni Duemila, torna a farsi notare non solo per la sua musica ma per un messaggio di profonda autenticità e accettazione di sé.

Con 46 anni, l’artista ha scelto di inaugurare il 2025 celebrando la body positivity con un gesto simbolico e coraggioso: mostrarsi al naturale, senza filtri né ritocchi, accompagnando questo gesto a un appello di amore verso il proprio corpo, con tutte le sue caratteristiche uniche e inevitabili.

Nelly Furtado e il messaggio di autenticità nel 2025

Dopo il successo planetario di brani come I’m Like a Bird, che l’ha consacrata come una delle voci più amate degli anni Duemila, Nelly Furtado si è oggi distinta per un’attitudine nuova verso il proprio aspetto fisico. In un post pubblicato sui social, la cantante si è mostrata in bikini arancione, senza trucco e senza nascondere le sue vene varicose, un dettaglio che ha voluto condividere con orgoglio, sottolineando l’eredità familiare legata a questa caratteristica.

«Che sia un 2025 body neutral e che possiate amare con ogni centimetro del vostro cuore», ha scritto Nelly, invitando i fan a superare gli stereotipi estetici e a sviluppare una relazione sana e serena con il proprio corpo. Ha spiegato di aver raggiunto una nuova consapevolezza riguardo alla pressione estetica esercitata dal mondo dello spettacolo, ma di aver contemporaneamente sperimentato un rinnovato livello di autostima e fiducia interiore. Nel suo messaggio ha inoltre affermato: «Il mio invito per questo anno è di esprimersi liberamente, celebrare la propria individualità e accettare ciò che si vede allo specchio, senza dimenticare che è anche normale desiderare un cambiamento. Siamo tutti piccoli esseri umani in cerca di abbracci».

Oltre a condividere il suo percorso di accettazione, Nelly Furtado ha denunciato pubblicamente l’uso improprio della sua immagine da parte di venditori online che promuovono prodotti dimagranti ingannevoli. La cantante ha confermato di aver intrapreso azioni legali contro questi “ciarlatani” che sfruttano la sua fama per veicolare messaggi falsi e pericolosi legati a presunte soluzioni rapide per la perdita di peso.

Ha voluto chiarire senza mezzi termini che il suo corpo non è mai stato oggetto di interventi chirurgici estetici: «Non ho mai subito operazioni al viso o al corpo, a parte le faccette dentali recenti». Riguardo ai trattamenti cosmetici, ha specificato di non aver mai fatto uso di iniezioni o filler, ma di affidarsi da sempre a prodotti di skincare tradizionali, selezionati con cura dal suo visologo personale, un rapporto iniziato vent’anni fa. Infine, parlando delle sue vene varicose, Nelly ha espresso un sentimento affettivo: «Sono parte della mia storia, mi ricordano mia madre e le mie zie, e per questo non ho mai sentito il bisogno di eliminarle». Questo dettaglio, spesso considerato un difetto, diventa così simbolo di un legame familiare e di un’accettazione profonda del proprio corpo in tutte le sue forme.

Nel 2024, Nelly Furtado è tornata anche a pubblicare un album dopo sette anni di pausa, confermando la sua vitalità artistica e personale, ma è con il suo nuovo atteggiamento di trasparenza e amore verso sé stessa che continua a conquistare il pubblico, offrendo un esempio di forza e autenticità nel panorama musicale e sociale attuale.