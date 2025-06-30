Nek, dove vive il cantante: la sua casa da sogno

Con la sua carriera iniziata negli anni Novanta e impreziosita da brani iconici come Laura non c’è, Se io non avessi te e Almeno stavolta, Nek ha costruito negli anni un percorso musicale solido e sempre capace di emozionare.

Ma chi è davvero l’uomo dietro il microfono? Dove trova ispirazione per le sue canzoni? La risposta forse si cela tra le mura della sua casa a Sassuolo, in provincia di Modena un piccolo angolo di quiete nel cuore dell’Emilia.

Una villa immersa nel verde tra semplicità e famiglia

Lontano dai riflettori Nek ha scelto di restare ancorato alla sua terra d’origine. La sua abitazione non è la classica villa sfarzosa da star ma un rifugio elegante e discreto che riflette appieno la sua personalità riservata. Qui, tra la tranquillità della campagna modenese, l’artista condivide la quotidianità con la moglia Patrizia Vacondio e la figlia Beatrice.

La villa, immersa in un ampio giardino fiorito, è uno spazio che parla di amore e per la natura e la semplicità. Siepi curate, alberi rigogliosi, una veranda affacciata sul verde e tanto verde ovunque, è questo il luogo ideale per vivere i momenti in famiglia ma anche per pensare, scrivere e trovare ispirazione.

Interni luminosi e design essenziale

L’interno della casa è in perfetta sintonia con l’estetica minimalista che Nek ha spesso trasmesso anche attraverso il suo stile musicale. Le stanze sono spaziose e inondate di luce naturale grazie alle ampie vetrate che collegano armoniosamente la zona living con il giardino esterno.

I colori neutri dominano la palette degli arredi, con prevalenza di bianchi, grigi e legni chiari che rendono l’ambiente rilassato e moderno. La cucina, punto nevralgico della vita familiare, è moderna ma calda. Una penisola centrale e materiali naturali rendono lo spazio perfetto per condividere pasti e chiacchiere informali.

La zona notte, arricchita da un raffinato parquet, ospita camere ampie e funzionali, sempre improntate alla sobrietà e arricchite con oggetti personali come fotografie, libri e strumenti musicali. Il vero cuore della casa, però, è lo studio musicale, situato a pochi passi dal giardino. Lo studio è uno spazio intimo dove l’artista compone e sperimenta nuove sonorità.

Qui nasce la musica che poi arriva nei teatri, nei palazzetti e nelle radio di tutta Italia. È un luogo che di certo racconta molto più di quanto si possa immaginare. Chitarre appese, spartiti sparsi una tastiera sempre pronta all’ultilizzo e una luce soffusa creano una perfetta atmosfera ispiratrice.

Un artista legato alla sua terra

Scegliere di restare nella sua terra d’origine non è solo una questione di comodità logistica per Nek ma anche una dimostrazione di amore sincero verso la sua terra. Il cantante è da sempre profondamente legato a Sassuolo, ai suoi ritmi lenti e autentici e a quel senso di comunità che ancora resiste. È qui che si sente davvero a casa.

Nel tempo libero Nek si dedica al giardinaggio e alle passeggiate tranquille tra i boschi emiliani. Momenti di pace e raccoglimento di certo molto importanti per una persona abituata a viaggiare spesso ed esibirsi regolarmente sui palchi di tutta Italia.