Una cattiva e una buona notizia per i fan dei Negramaro. La band, infatti, ha annunciato ufficialmente la cancellazione delle date live previste a marzo e aprile 2022 ma, allo stesso tempo, ha svelato le date del tour unplugged in parte nell’autunno 2022: concerti nei maggiori teatri italiani e nelle più importanti città europee. Ecco i dettagli e tutte le informazioni sui biglietti.

Concerti a marzo e aprile 2022 annullati, l’annuncio dell’Unplugged European Tour

Ecco, via social, le dichiarazioni dei Negramaro con tutte le informazioni:

La musica dei Negramaro sarà protagonista del nuovo “Unplugged European Tour” in partenza a settembre, in una nuova veste acustica e inedita per la band! A causa dell’attuale situazione pandemica il tour previsto per marzo e aprile 2022 è cancellato e si sposta in autunno nei maggiori teatri italiani, a cui seguiranno 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. I biglietti per le date del tour previste a marzo e aprile nei palasport verranno rimborsati. Per maggiori informazioni visita > livenation.it/negramaro I nuovi biglietti per il tour nei Teatri saranno disponibili:

• dal 16 febbraio ore 11.00 per 48 ore – tramite una prevendita anticipata dedicata ai possessori dei biglietti del tour nei palazzetti. Maggiori informazioni su > livenation.it/negramaro • dal 18 febbraio ore 12:00 – tramite vendita generale su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket

La musica dei Negramaro sarà protagonista del nuovo "Unplugged European Tour" in partenza a settembre, in una nuova… Posted by Live Nation Italia on Monday, February 14, 2022

Ecco, a seguire, tutte le date annunciate nei teatri italiani e nelle città in Europa, a partire da settembre 2022:

30 settembre 2022 • Milano, Teatro degli Arcimboldi

7 ottobre 2022 • Sanremo, Teatro Ariston

10 ottobre 2022 • Bergamo, Teatro Creberg

13 ottobre 2022 • Brescia, Gran Teatro Morato

16 ottobre 2022 • Padova, Gran Teatro Geox

19 ottobre 2022 • Firenze, Tuscany Hall

22 ottobre 2022 • Napoli, Teatro Augusteo

25 ottobre 2022 • Lecce, Teatro Politeama Greco

28 ottobre 2022 • Catania, Teatro Metropolitan

31 ottobre 2022 • Bari, TeatroTeam

5 novembre 2022 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 novembre 2022 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 novembre 2022 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 novembre 2022· Roma, Auditorium Parco della Musica

EUROPA

21 novembre 2022 · Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

23 novembre 2022 · Amsterdam, Melkweg

26 novembre 2022 · Parigi, Le Trianon

27 novembre 2022 · Bruxelles, Cirque Royal

29 novembre 2022 · Francoforte, Batschkapp

2 dicembre 2022 · Monaco, Neue TheaterFabrik

4 dicembre 2022 · Lugano, Palazzo dei Congressi

5 dicembre 2022 · Zurigo, Komplex 457

7 dicembre 2022 · Lussemburgo, Rockhal

10 dicembre 2022 · Barcellona, Barts

Radio Italia è la radio ufficiale del tour

Info biglietti concerti autunno 2022

Come già anticipato, ecco le info sui biglietti, a partire da eventuali rimborsi, fino all’apertura per l’acquisto di una delle prossime date in calendario:

I biglietti per le date del tour previste a marzo e aprile nei palasport verranno rimborsati. Per maggiori informazioni visita > livenation.it/negramaro

I nuovi biglietti per il tour nei Teatri saranno disponibili:

• dal 16 febbraio ore 11.00 per 48 ore – tramite una prevendita anticipata dedicata ai possessori dei biglietti del tour nei palazzetti. Maggiori informazioni su > livenation.it/negramaro

• dal 18 febbraio ore 12:00 – tramite vendita generale su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket