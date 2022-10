I Negramaro sono in concerto questa sera, 3 ottobre 2022, a Milano, al Teatro degli Arcimboldi. Il live fa parte dell’Unplugged tour che, dopo le date in Italia, si sposterà anche in Europa, con tappe a Barcellona, Londra, Madrid, Parigi e Francoforte.

#NegramaroUnplugged aggiunge 7 nuove date triplicando a Milano, Bari e Roma e raddoppiando a Bergamo, Brescia, Padova e Mantova 💥 Partiremo da Saint Vincent per un viaggio in 41 date che toccherà i teatri italiani prima di abbracciare l’Europa!

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta delle canzoni del concerto dei Negramaro al Teatro degli Arcimboldi a Milano.

Negramaro a Milano, Teatro degli Arcimboldi, 3 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Negramaro al Teatro degli Arcimboldi. Il prezzo parte da 51.75 euro della Seconda Galleria fino alla Platea Bassa a 80.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Negramaro a Milano, Teatro degli Arcimboldi, 3 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 21. Qui sotto potete leggere tutte le canzoni in scaletta.

Contatto

La cura del tempo

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Meraviglioso (Domenico Modugno cover)

Ti è mai successo?

L’amore qui non passa

Nuvole e lenzuola

Estate

Solo3min

Sei

Cade la pioggia

Quel posto che non c’è

Amore che torni

Via le mani dagli occhi

Parlami d’amore

Dalle mie parti

Solo per te

Mentre tutto scorre

Teatro degli Arcimboldi, Milano, ecco come arrivare

Come arrivare al Teatro Degli Arcimboldi? Ecco tutte le informazioni:

In metropolitana e con i bus:

Linea M1, fermata Precotto; autobus linea 162

Linea M1, fermata Bonola; autobus linea 40

Linea M2, fermata Cascina Gobba; autobus linea 44

In treno

Arrivare fino alla stazione di Greco Pirelli, con partenza dalle stazioni di Porta Garibaldi (percorso in circa 5 minuti), Lambrate (percorso in 8 minuti), Rogoredo (percorso in circa 20 minuti) ed eventualmente anche dalla Stazione Centrale (percorso in circa 6 minuti).

In auto, invece, è consigliato percorre le direttrici di viale Zara, viale Sarca o via Melchiorre Gioia. Autostrada A4 Torino/Venezia uscita Cinisello Balsamo.