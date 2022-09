NDG è un cantante che si è presentato ai casting di Amici 2022 ed è stato ammesso nel talent show dopo una sua esibizione dal vivo. Il giovane artista, a soli 17 anni, ha ottenuto un disco d’oro grazie al brano “Panamera“. Il giovane artista è stato scelto da Lorella Cuccarini per la sua squadra. Ha 22 anni e vive a Roma.

Nel corso della sua iniziale carriera, ha poi pubblicato altri pezzi, Troppo Tempo, Ue e Cuore nero. A giugno 2022 è stato rilasciato il suo ultimo inedito, Mille Volte.

Ecco l’account Instagram ufficiale di NDG

Qui sotto, invece, potete ascoltare Panamera e leggere il testo della canzone di NDG:

Dai, dai, che fai? Non sorridi?

Lo so che alla fine non mi resisti

Tu ti sei abituata alle mie crisi

E a tutti i miei momenti tristi

Ehi, però stasera

Lividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera (stasera)

(Ehi) ti farò vedere il battito

Tocchiamo il cielo in un attimo

Dai, dai, che fai? Non sorridi?

Lo so che alla fine non mi resisti

Tu ti sei abituata alle mie crisi

E a tutti i miei momenti tristi

Ehi, però stasera

Lividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera (stasera)

(Ehi) ti farò vedere il battito

Tocchiamo il cielo in un attimo

Noi che viviamo così

Che ci vediamo un bel film

Sdraiati nudi che fumiamo ci

Giuro che un giorno ti porto a Paris

Dici che ti senti confusa

Il nostro amore ormai è messo sotto accusa

Mi fai male sento il cuore mio che brucia, brucia

È vero che senza di te mi sento perso

Ma forse imparerò a stare in pace con me stesso

In più mi dici che con me non stai più bene adesso

Ma sono io quello che piange nel letto

Ma giuro che smetterò

Ma poi ricordati che io non ci sarò

Quando sentirai che ti manco io non ci sarò

Quando vorrai qualcuno al tuo fianco

Io non ci sarò, io non ci sarò

Dai, dai, che fai? Non sorridi?

Lo so che alla fine non mi resisti

Tu ti sei abituata alle mie crisi

E a tutti i miei momenti tristi

Ehi, però stasera

Lividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera (stasera)

(Ehi) ti farò vedere il battito

Tocchiamo il cielo in un attimo

Giro nella zona con I fre, ehi

Nella mia capoccia solo te, ehi

Manchi solo tu vicino a me, ehi

Io che mi interrogo sui perché, ehi

No, non ti manca nessuno

Messaggia a me che basterebbe solo un tuo abbraccio

Vorrei tenerti per mano solo un istante e giuro che poi io ti lascio

Giuro che poi io ti lascio andare o forse io mi sono lasciato andare

Tutte quelle cose che bene non mi hanno fatto

Meno di te sicuro mi hanno provocato male

L’amore è il gioco dell’impiccato

L’ho testato, una parola e ricominciamo tutto da capo

Chi è in grado di aggiustare il mio cuore spezzato?

Prima amato poi disprezzato

Dai, dai, che fai? Non sorridi?

Lo so che alla fine non mi resisti

Tu ti sei abituata alle mie crisi

E a tutti I miei momenti tristi

Ehi, però stasera

Lividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera (stasera)

(Ehi) ti farò vedere il battito

Tocchiamo il cielo in un attimo