Questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, a Roma, nella sede della Rai a Viale Mazzini, è stata presentata la 34esima edizione di Musicultura Festival, in programma a Macerata dal 19 al 24 giugno, con le serate conclusive che si terranno il 23 e il 24 giugno allo Sferisterio.

La Rai seguirà l’evento con Rai Radio1, Rai2, TGR, Rainews24, Rai Canone, Rai Italia e RaiPlay Sound. Per la conduzione, sono stati scelti Flavio Insinna e Carolina Di Domenico, presenti oggi alla conferenza stampa di presentazione insieme a Francesco Pionati, direttore Giornale Radio e Radio 1, Fabrizio Ferragni, direttore Offerta Estero Rai, Carlo Fontana, condirettore TgR, Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, ed Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura.

Presenti anche gli 8 vincitori di quest’edizione che sono AMarti, con la canzone Pietra, Ilaria Argiolas, con il brano Vorrei guaritte io, cecilia, con la canzone Lacrime di piombo da tenere con le mani, Lamante, con il brano L’ultimo piano, Simone Matteuzzi, con la canzone Ipersensibile, Santamarea, con il brano Santamarea, Cristiana Verardo, con il brano Ho finito le canzoni, e Zic, con la canzone Futuro stupendo.

Sempre oggi, lunedì 12 giugno, Rai Radio1 trasmetterà in diretta, a partire dalle ore 21, il concerto live dei vincitori di Musicultura 2023, con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola alla conduzione. I protagonisti del concorso, poi, si ritroveranno allo Sferisterio di Macerata, dove spetterà ai 2.400 spettatori presenti la decisione sul Vincitore Assoluto di quest’edizione.

Gli ospiti che il 23 e il 24 giugno, invece, saranno presenti sul palco dello Sferisterio sono Ermal Meta, Paola Turci, Santi Francesi (vincitori assoluti Musicultura 2021) Rachele Andrioli e Coro a Coro, Dardust, Chiara Francini, Fabio Concato e Mogol.

Gli otto vincitori del concorso sono stati scelti dal Comitato Artistico di Garanzia che, in quest’edizione, è composto da Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi.

Musicultura 2023: la conferenza stampa e le dichiarazioni

Il primo ad intervenire è stato Francesco Pionati, direttore Giornale Radio e Radio 1:

È dal 2001 che la Rai segue con assoluta convinzione questo tipo di manifestazioni. Sono fermamente convinto che questa sia un’iniziativa meritoria e meritevole. La Rai conferma con piacere il proprio patrocinio. È una bella tradizione che continua.

Fabrizio Ferragni, direttore Offerta Estero Rai, ha confermato che la manifestazione sarà fruibile in tutto il mondo:

Nella nostra offerta, non poteva mancare questa manifestazione che arriva, per importanza, dopo Sanremo e dopo Sanremo Giovani. La serata andrà in onda in diretta praticamente in tutto il mondo. È un piacere poter contribuire alla diffusione di quest’iniziativa.

Carlo Fontana, invece, ha sottolineato l’impegno del TgR:

Musicultura non è un talent ma è una fucina di talenti. La TgR ha seguito le audizioni e si impegnerà anche nelle serate finali con dirette e ampi servizi.

Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, ha invitato tutti a visitare lo Sferisterio e non solo in occasione del Musicultura:

Macerata è una città culturale che, tramite Musicultura, vive momenti molto belli. Questa è una cosa bellissima per un sindaco. Invito le persone a vedere lo Sferisterio, e non solo per Musicultura, uno dei più bei teatri all’aperto in Italia, un gioiello. Questi ragazzi hanno professionalità e un’idea chiara di quello che vogliono fare da grande. Io farei vincere tutti e 8.

Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, ha espresso la propria soddisfazione per quest’edizione:

Ringrazio la Rai che ha un ruolo determinante per il buon esito di quest’avventura. L’Italia della canzone ha una tradizione di grandissima qualità ma anche l’Italia di oggi non scherza. Ci sono in giro molte idee, belle idee. La nostra è una ricerca pura motivata dal piacere della scoperta. Siamo molto contenti di quest’edizione. Stiamo vivendo una delle più belle e interessanti edizioni di sempre. Il vincitore sarà deciso da un voto popolare e democratico.

Terminando con i conduttori, per Flavio Insinna e Carolina Di Domenico sarà la prima volta a Musicultura. Le dichiarazioni del conduttore romano:

Fabrizio Frizzi era innamorato dello Sferisterio e di questa manifestazione. Entro in questa manifestazione in punta di piedi, vengo qui da innamorato della musica, l’esperta musicale è Carolina. Io, al massimo, posso spostare i microfoni! Mi metto a disposizione, vengo qui per imparare, per dare una mano. Godiamoci la musica, la musica salva il mondo, c’è bisogno di farsi salvare dalla musica. Ai ragazzi, dico “Divertitevi”.

Per Carolina Di Domenico, infine, Musicultura rappresenta “la resistenza della musica italiana”: